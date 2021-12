[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 한효주가 배우 한지민의 영화 '해피 뉴 이어' 홍보에 나섰다.

31일 한효주는 자신의 인스타그램에 "여러분 모두 해피뉴이어!"라는 글과 함께 영화 '해피 뉴 이어' 포스터를 포함한 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 한효주는 손하트를 만들며 청초한 미모를 뽐냈다. 이에 한지민은 "못살아. 고마워 효"라는 댓글을 남기며 화답했다.

한효주가 홍보한 영화 '해피 뉴 이어'는 지난 29일 개봉했다.

