내년 실손보험료 평균 14.2%↑…4세대 전환 시 '반값 할인'

1~2세대, 평균 16% 인상

"연령·성별 등 따라 인상률 달라"

[아시아경제 오현길 기자] 내년 실손의료보험을 갱신하는 1,2세대 가입자들은 보험료가 평균 16% 오르게 된다. 3세대 가입자는 지난해부터 적용받았던 9% 수준의 보험료 할인혜택이 사라져 보험료 인상을 체감할 전망이다.

31일 생명, 손해보험협회는 금융당국과 실손의료보험 보험료에 대한 협의에 따라 이같이 확정됐다고 밝혔다. 1~3세대 실손보험 전체 인상률 평균은 약 14.2% 수준이다.

실손보험은 판매시기에 따라 1세대(2009년 9월까지 판매), 2세대(2017년 3월까지 판매), 3세대(2021년 6월까지 판매), 4세대(2021년 7월 이후 판매)로 구분된다.

손보협회 관계자는 "이번 인상률은 소비자 안내를 위한 전체 보험사의 평균적인 수준으로 모든 가입자에게 일률적으로 적용되는 인상률이 아니다"라며 "가입한 상품의 종류·연령·성별 및 보험사별 손해율 상황 등에 따라 실제 개별 가입자에게 적용되는 인상률은 다를 수 있다"고 설명했다.

아울러 보험업계는 지난 7월 출시한 4세대 실손보험으로 전환을 적극적으로 유도하기 위해 6개월 간 1~3세대 계약자가 4세대로 전환할 경우 향후 1년 간 납입보험료를 50% 할인키로 했다.

현재 가입하고 있는 보험사의 상품으로 전환하는 경우에 해당하며, 구체적인 시행시기는 보험업계에서 별도 협의해 추후 안내 할 예정이다.

다만 기존 실손보험과 4세대 상품은 보험료 뿐만 아니라 보장 내용에 차이가 있어, 본인의 의료이용량, 경제적 부담 등을 충분히 고려해 전환해야 한다고 조언했다.

보험업계 관계자는 "과잉진료나 비급여문제 해결이 실손의료보험의 적자를 해소하는 중요한 방안인 만큼 개선방안을 마련해 정부 당국에 건의하는 등 실손보험이 '제2의 건강보험'으로 자리매김할 수 있도록 지속 노력할 예정"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr