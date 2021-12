KB국민銀 스타즈, 소상공인 상생 프로젝트 브랜드 '청스' 론칭

[아시아경제 이광호 기자]KB국민은행 스타즈가 연고지 소상공인 상생 프로젝트 브랜드인 '청스'를 론칭한다고 31일 밝혔다.

청스는 KB스타즈의 연고지인 청주와 구단의 제휴가맹점 스타즈샵(40개점)이 함께 진행하는 콜라보레이션 브랜드이다. 이는 청주 지역상권의 활성화와 농구팬들과의 접점을 확대하기 위해 기획된 사업이다.

기존 프로구단의 제휴가맹점 프로그램이 상호 간에 홍보를 지원하는 단순한 차원이었다면, 이번 사례는 업그레이드 버전으로 가맹점이 구단의 연고지인 청주와 농구를 상징하는 신제품을 생산하고 구단은 이를 지원해 상품화하고 팬들에게 특화된 경험을 제공하는 방식이다.

이미 상표권 등록까지 마친 청스의 1호 상품은 청스버거로 수제버거 맛집으로 손꼽히는 브룩스버거를 통해 내달 2일 출시될 예정이다. 향후에도 KB스타즈는 가맹점들과의 협의를 거쳐 다양한 제품으로 지역사회에 힘을 보탤 계획이다.

청스버거는 100% 소고기 수제패티와 신선한 청상추, 양파, 치즈, 피클 등에 브룩스버거만의 특제소스가 곁들여진 캐쥬얼 수제버거로, 3개 후보군 중 KB스타즈 선수단의 투표를 통해 최종 선정하는 과정을 거쳤다. 구단 공식 유튜브 채널을 통해 선정 및 요리 과정을 공개할 계획이다.

