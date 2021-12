[신년사]고승범 "내년 가계부채 증가세 4~5%로 정상화할 것"

[아시아경제 김진호 기자] 고승범 금융위원회 위원장은 "내년 가계부채 증가세를 4~5%대로 정상화하겠다"고 밝혔다.

고 위원장은 31일 발표한 '2022년 신년사'를 통해 "금융안정과 금융발전, 경제성장이라는 세 가지 과업이 조화를 이루는 초석을 마련하겠다"며 이같이 말했다.

우선 물샐틈 없는 금융안정의 중요성을 강조했다. 고 위원장은 "금융안정이 흔들리면 경제회복, 금융발전도 어려워진다"며 "무엇보다 경제의 가장 큰 위험요인인 가계부채 관리 강화를 일관되게 추진하겠다"고 말했다.

그는 "총량관리에 기반하되 시스템관리를 강화하고 분할상환 및 고정금리 대출 비중을 높이겠다"며 "서민 및 취약계층에 대한 보호조치도 병행하겠다"고 강조했다. 이어 "가파른 증가세를 보이는 개인사업자 대출에 대해서도 차주의 상황을 점검해 차분히 연착륙을 유도하겠다"고 덧붙였다.

금융발전과 관련해선 "은행, 보험 등 금융사들이 신사업에 진출하고 다양한 사업모델을 영위할 수 있도록 업무범위를 폭넓게 허용하겠다"고 했다. 그는 "금융의 디지털 전환 가속화를 위해 인공지능(AI) 활용 인프라 구축부터 데이터 결합제도 개선, 마이플랫폼 도입을 적극 추진하겠다"고 말했다.

실물지원 강화를 통해선 경제성장을 견인하겠다고 했다. 고 위원장은 "내년에는 200조원 규모의 정책금융을 공급할 것"이라고 강조했다. 또 10조원 규모의 정책서민금융 공급과 신용회복 지원 범위 확대 등 취약차주에 대한 맞춤형 지원도 강화하겠다고 했다.

고 위원장은 "내년에는 시장변동성과 불확실성이 확대될 수 있다는 전망이 우세하다"며 "경계심을 늦추지 않고 국내외 시장 동향을 살펴보며 최악의 상황에 대비하겠다"고 말했다.

그러면서 "한은, 금감원 등 유관기관과 함께 협업체계를 한층 더 공고히하겠다"고 덧붙였다.

아울러 정책 목표간 조화와 균형을 도모하겠다고 했다. 대표적으로 빅테크와 핀테크가 혁신과 경쟁을 선도하도록 뒷받침하면서도 금융안정과 금융소비자 보호를 위하 최소한의 규율을 마련하겠다고 밝혔다.

