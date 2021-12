전주시, 내년 1월 3일부터 2022년도 전주사랑상품권 발행 개시

3일 오전 9시부터…월 발행한도액 200억원으로 상향

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시가 내년 1월 3일 오전 9시부터 2022년도 전주사랑상품권(돼지카드) 발행을 개시한다.

31일 전주시에 따르면 2022년 전주사랑상품권 발행 규모는 2400억원이다.

전주시는 안정적인 상품권 운영을 위해 기존과 동일하게 월 발행한도액을 설정해 운영할 계획이다.

단, 보다 많은 전주시민들이 전주사랑상품권을 이용할 수 있도록 월 발행한도액을 기존 150억원에서 200억원으로 상향했다.

또한 1인당 연 구매한도는 120만원(1∼11월), 잔여분은 12월 중에 별도 판매하는 것으로 설정했다.

월 충전한도 30만원과 캐시백 10%는 2021년과 동일하다.

지난 2020년 11월부터 발행돼 현재까지 17만9000여 명이 가입한 전주사랑상품권은 지역자금 역외유출 방지 등 코로나 19로 위축된 지역 경제 활성화에 기여하고 있다는 평가를 받는다.

돼지카드는 선불 충전식 카드형 상품권으로 모바일 앱 또는 지정 금융기관에서 신청·발급받아 사용할 수 있으며, 결제시 충전금의 10%가 현금처럼 사용할 수 있는 캐시백으로 적립된다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr