[신년사]권덕철 "정부예산 중 복지부 비중 최다…코로나19 위기극복 최선"

[아시아경제 서소정 기자] 권덕철 보건복지부 장관은 31일 신년에도 코로나19 백신과 치료제의 선제적 확보, 확진자의 재택·생활치료 지원, 중증환자 치료병상 확보 등에 예산을 적극 투입해 코로나19 위기 극복에 최선을 다하겠다고 밝혔다.

권 장관은 이날 신년사를 통해 "돌파감염과 미접종자 감염 등에 따른 중증환자 증가와 오미크론 변이 바이러스의 세계적 확산

등으로 새로운 국면에 접어드는 상황"이라며 "지난 2년 동안 그랬듯이 우리는 이번 위기도 슬기롭게 극복할 수 있을 것"이라고 말했다.

권 장관은 "2022년 정부예산은 607조 7000억원으로 확정됐고 이 가운데 보건복지부 예산은 97조 4767억원"이라며 "정부예산 중 16%로 가장 큰 비중을 차지한다"고 강조했다.

그는 "코로나19 백신과 치료제의 선제적 확보, 확진자의 재택·생활치료 지원, 중증환자 치료병상 확보, 코로나 우울 대응 및 마음회복 지원 등에 예산을 적극 투입하겠다"며 "취약계층이 코로나19로 더욱 생활이 어려워지는 일이 없도록 소득지원을 확대하고 돌봄보장을 강화하겠다"고 설명했다.

생계급여 기준중위소득 최대폭 인상, 기초연금 수급대상 확대, 상병수당 시범사업 실시, 중앙사회서비스원 설립, 장애인 활동지원서비스 확대 등에 대한 예산 지원도 강화한다.

권 장관은 "글로벌 바이오 인력양성 허브 구축, 백신과 치료제 개발, K-글로벌 백신펀드 조성, 국산 의료기기 사용 활성화 등에 투자를 해 바이오헬스 산업을 육성하겠다"면서 "첫만남이용권과 영아수당 신규 도입, 아동수당 확대, 국공립 어린이집 확충, 청년 자산형성 지원 확대, 노후지원 전달체계 구축 등에 예산을 투입해 급속한 인구구조 변화에 대응하도록 하겠다"고 말했다.

