현대차 원효로 사옥 재개발 탄력, UAM 중심지 된다

서울시, 현대차 원효로 서비스센터 부지 용도제한 완화

도심항공교통(UAM) 등 미래먹거리 연구소 들어설 예정

[아시아경제 이창환 기자, 김혜민 기자] 서울시가 현대자동차의 원효로 서비스센터 부지의 용도제한을 완화했다. 현대차의 원효로 부지 재개발은 물론 도심항공교통(UAM)과 같은 미래사업 연구개발(R&D)도 탄력을 받을 것으로 예상된다.

서울시 도시·건축공동위원회는 30일 제12차 수권소위원회를 열고 용산구 원효료4차 114-36 일대 부지를 지구단위계획 구역으로 신규 지정했다고 31일 밝혔다.

지구단위계획은 토지 이용을 합리화하고 기능을 증진시키기 위해 용도나 규모 등에 대한 제한을 강화 또는 완화하는 제도다. 지구단위계획이 확정돼야 본격적인 개발을 진행할 수 있다.

해당 부지는 현대차 서비스센터로 이용되고 있는 곳이다. 시는 이 부지를 제2종 일반주거지역으로 유지하는 대신 용도제한을 완화해 연구소와 업무시설을 지을 수 있도록 했다. 이 지구는 최고 7층 높이까지 건축이 가능하다.

지구단위계획이 통과함에 따라 현대차는 이 부지에 최대 규모 지하 5층~지상 7층, 연면적 6만7000㎡ 규모의 도심형 미래연구소를 건립할 것으로 예상된다.

특히 현대차는 용산을 미래 모빌리티 사업의 핵심 축인 UAM 연구개발의 주요 거점으로 활용할 계획이다. UAM은 정의선 현대차그룹 회장이 직접 챙기는 차세대 성장동력으로 드론택시, 로봇택시 등 미래형 이동수단을 의미한다.

정 회장은 2019년 임직원 미팅에서 "현대차그룹 미래사업의 50%는 자동차, 30%는 UAM, 20%는 로보틱스가 맡을 것"이라며 UAM 사업의 중요성을 강조한 바 있다.

이에 따라 현대차는 미국 워싱턴D.C.에 2000억원 규모의 현지법인을 설립을 추진하는 데 이어 LA시와도 협업 체계를 구축하는 등 글로벌 UAM시장 개척에 집중하고 있다. 영국 웨스트 미들랜드 코번트리 지역 업체 어번에어포트와 함께 UAM 전용 이착륙 공항을 건설하는 프로젝트도 진행 하고 있다.

2028년에는 도심 운영에 최적화된 완전 전동화 UAM을 내놓고 2030년에는 인접 도시를 서로 연결하는 지역 항공 모빌리티 제품도 출시할 계획이다.

국내에서는 향후 건축될 원효로 연구소가 UAM 연구개발을 주도할 것으로 예상되며 이를 위해 현재 양재동 본사와 남양연구소 등지에 흩어져 있는 UAM 사업 부문을 원효로 사옥으로 통합 이전하는 작업도 추진 중이다.

서울시의 지원도 강화된다. 서울시는 연구소 내 지역기여시설을 활용해 UAM 운영에 필요한 교육·체험공간 등으로 활용할 계획이라고 설명했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr