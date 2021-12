[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 서울 중구 회현동 본점 지하 1층에 위치한 ‘우리은행 은행사박물관’의 전시소장품을 비대면으로 편리하게 관람할 수 있도록 박물관 홈페이지를 개편했다고 31일 밝혔다.

2004년 개관한 우리은행 은행사박물관은 우리은행의 전신이자 국내 최초 민족은행인 대한천일은행의 창립문서를 비롯하여 근·현대 은행 산업의 역사적 발자취를 보여주는 다양한 자료들을 전시하고 있다.

개편된 디지털 은행사박물관 홈페이지에는 PC, 태블릿, 모바일 등 기기에 따라 최적화된 화면 구성으로 보여주는 ‘반응형 웹’ 기술을 적용했다. 가상현실 기술을 활용한 ‘VR 전시’로 전시 소장품을 직접 보는 것과 같은 관람 효과도 더했다.

우리은행 관계자는 “디지털 은행사박물관 개편으로 코로나 19로 방문이 어려운 관람객이 안전하고 편리하게 비대면으로 관람할 기회를 제공하게 됐다"고 말했다.

