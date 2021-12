태국 부부, 어떻게 250명 오미크론 감염시킨 '슈퍼전파자' 되었나

무격리 입국 제도 이용해 귀국한 부부

술집 3곳 방문, 248명 전염시켜

[아시아경제 강주희 기자] 태국에서 코로나19 변이인 오미크론 확진자가 빠르게 확산하는 가운데, 해외에서 태국으로 귀국한 한 부부가 250여명에게 오미크론 변이를 옮긴 '슈퍼 전파자'로 나타났다.

30일 일간 방콕포스트 등 현지 언론에 따르면, 태국 보건 당국은 자국 내 오미크론 변이 확진자가 740명으로 늘어났으며, 벨기에에서 돌아온 부부로 인해 248명이 감염된 것으로 드러났다고 밝혔다.

이 부부는 지난 10일 무격리 입국 제도를 이용해 태국으로 들어왔다. 부부는 입국 당시 음성 판정을 받았으나, 이후 오미크론 확진 판정을 받았다.

부부는 입국 이후 오미크론 변이 감염 사실을 모른 채 북부 깔라신주의 술집 3곳을 방문했다.

질병통제국에 따르면, 부부가 방문한 술집 중 한 곳은 많은 손님을 입장시킨 채 자정까지 운영하는 등 방역 조치를 제대로 준수하지 않았다.

오팟 칸카윈퐁 질병통제국장은 "슈퍼 전파가 이 술집에서 비롯돼 북동부와 북부 지역 12개 주의 집단감염으로 이어졌다"며 "시민들에게 연말·연초 사람들이 덜 붐비고 내부 환기 시스템이 잘 갖춰진 식당을 골라야 한다는 점을 상기시키는 사례"라고 말했다.

이와 관련해 수도 방콕시는 내년 1월15일까지 술집이나 가라오케 등 유흥업소 영업 중단 조치를 연장하는 행정 명령을 내렸다고 현지 매체들은 전했다.

보건부에 따르면, 전날(29일) 오미크론 변이 확진자는 전체 77개 주 중 33개 주에서 740명이 나왔고, 이 중 방콕이 277명으로 가장 많았다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr