오후 9시까지 전국서 어제보다 184명 적은 4349명 확진

[아시아경제 이승진 기자] 전날에 이어 30일도 5000명 안팎의 확진자를 기록할 것으로 보인다.

방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 9시까지 전국 17개 시도에서 코로나19 양성 판정을 받은 확진자는 전날 같은 시간 보다 184명 적은 4349명으로 집계됐다.

집계를 마감하는 자정까지 시간이 남은 만큼 31일 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 이보다 더 늘어 5000명 안팎을 기록할 것으로 보인다.

지난 6일부터 사적모임 인원을 수도권 6명·비수도권 8명 등으로 제한하는 방역 강화 조치를 시행한 영향으로 최근 코로나19 유행은 감소세로 전환됐다.

지난 18일부터는 사적모임 인원을 전국 4명으로, 식당 등 영업시간을 오후 9시로 제한하는 더욱 강화된 거리두기 정책을 시행했다. 정부는 31일 현행 조치를 2주 연장하는 방안을 내놓을 것으로 알려졌다.

이날 신규 확진자는 수도권에서 3030명(69.7%), 비수도권에서 1319명(30.3%)이 나왔다.

시도별로는 서울 1500명, 경기 1227명, 인천 303명, 부산 255명, 경남 199명, 충남 137명, 대구 124명, 경북 105명, 광주 93명, 전북 88명, 강원 72명, 대전 68명, 전남 60명, 충북 58명, 울산 39명, 제주 16명, 세종 5명이다.

