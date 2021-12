북한 함경북도 길주서 규모 2.2 지진 발생…"자연 발생"

[아시아경제 이승진 기자] 30일 오후 5시 54분 56초 북한 함경북도 길주 북북서쪽 41㎞ 지역에서 규모 2.2의 지진이 발생했다고 기상청이 밝혔다.

진앙은 북위 41.30도, 동경 129.17도이며 지진 발생 깊이는 14㎞이다.

기상청은 "자연 지진으로 분석된다"라고 전했다.

