[아시아경제 전진영 기자] 30일 오후 2시 47분(현지시간) 대만 화롄에서 동쪽으로 90km 가량 떨어진 바다에서 리히터 규모 5.4의 지진이 발생했다.

대만 중앙기상국에 따르면 진원의 위치는 북위 23.93도, 동경 122.52도, 깊이는 27.1km다.

이번 지진으로 화롄현과 이란현 일부 대만 동부지역에서 진도 2~3 수준의 흔들림이 있었고, 타이베이 등 대만 대부분 지역 도시에서도 약간의 흔들림이 감지됐다.

