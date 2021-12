◆고위공무원 전보

▲법무부 교정정책단장 최제영

▲법무부 보안정책단당 김승만

▲법무연수원 연구위원 김명철

▲대전교도소장 류기현

▲안양교도소장 우희경

▲부산구치소장 박호서

▲수원구치소장 서호영

▲서울동부구치소장 김영식

▲서울남부구치소장 하영훈

◆서기관 전보

▲법무부 분류심사과 정혜리

▲목포교도소장 최국진

▲청주여자교도소장 강기천

▲천안개방교도소장 김성호

▲통영구치소장 김진아

▲대전교도소 총무과장 정영모

▲수원구치소 부소장 강성현

▲수원구치소 총무과장 한희도

▲수원구치소 보안과장 이규성

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr