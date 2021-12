코웨이 노블 정수기, '물맛품질인증(WTQ)' 획득

전문가로부터 물맛 품질 인정

[아시아경제 김철현 기자] 코웨이(대표 이해선·서장원)는 노블 정수기가 한국국제소믈리에협회가 주관하는 물맛품질인증(WTQ)을 획득했다고 30일 밝혔다.

물맛품질인증은 정수기, 먹는샘물 등 상업용으로 판매되는 음용수 제품에 대해 물맛 품질을 인증하는 제도다. 물맛과 냄새를 유발하는 물질에 대한 정수 성능 평가, 한국 국가대표 워터 소믈리에의 물맛 품질 평가를 통해 선정한다.

해당 인증은 평가에 따라 1등급인 그랑 골드, 2등급 골드, 3등급 실버의 물맛품질인증 등급을 부여한다. 코웨이 노블 정수기 3종은 물맛품질인증 평가에서 최상위 등급인 그랑 골드 등급의 평가를 받았다.

이번에 그랑 골드 등급의 물맛품질 인증을 획득한 코웨이 노블 정수기는 혁신 기술을 도입해 위생성을 획기적으로 강화한 제품이다. 코웨이 관계자는 "앞으로도 고객들에게 깨끗하고 맛있는 물을 제공하기 위한 연구활동을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

