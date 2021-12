GS25, 경기 고양시에 '지역특화 점포' 확대

기업 브랜드 강화·도시 관광 활성화 위해 맞손

고양시 마스코트 캐릭터 '고양고양이' 홍보도

GS25는 29일 경기도 고양시 덕양구 소재 고양시청에서 오진석 GS리테일 플랫폼 B/U장, 이재준 고양시장 등이 참석한 가운데 고양시와 기업 브랜드 강화 및 도시 관광 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

양측은 협약을 통해 ▲도시·기업 브랜드 강화를 위한 공동 사업 발굴 및 추진 ▲지역 특화형 매장 오픈 ▲고양시 마스코트 캐릭터 '고양고양이' 활성화 ▲지역 관광상품 개발 등을 주요 골자로 공동 사업을 추진하기로 했다.

GS25는 지역 공동체의 일원으로서 고양시 주민들에게 친근한 이미지와 브랜드 가치를 제고하고, 고양시는 관내 280여개 GS25 점포를 바탕으로 지역 홍보 강화 및 고양고양이 캐릭터를 활용한 지역경제 발전 등을 위해 손을 잡았다.

GS25는 우선 고양시내 GS25 점포 대부분에 지역 홍보 슬로건과 포스터를 부착하고, 내년 상반기까지 고양시 지역특화형 플래그십 스토어를 추가로 선보일 계획이다. 특히, 고양시 마스코트인 고양고양이 캐릭터를 활용해 GS25 점포 디자인 및 전용 포토 공간을 마련하고, 고양시를 방문하는 여행객을 위한 관광지 소개, 관광 테마, 여행 이야기 등 관광정보센터 기능도 추가할 예정이다. 또 향후 관광특구 및 다른 지역과의 연계를 통해 지역사회와 함께 성장하는 지속가능경영 실천에 앞장설 방침이다.

GS25는 또 고양고양이 캐릭터를 활용한 컬래버 상품, 기념품, 굿즈, 행사 기획 등을 통해 고양시와의 시너지 효과 창출 및 지역 관광 활성화도 기대하고 있다.

오진석 GS리테일 플랫폼 B/U장은 "이번 업무 협약은 GS25 이미지 제고와 함께 고양시의 관광산업 활성화를 촉진시켜줄 것으로 기대한다"며 "앞으로 다른 지자체와의 협업 및 지역특화형 플랫폼을 활성화시켜 지역 상생발전에 앞장서고 함께 성장해 나가겠다"고 전했다.

