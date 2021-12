지하철부터 병원까지…뉴욕시, 오미크론에 공공분야 인력난

[아시아경제 조현의 기자] 금주에만 코로나19 확진자 11만명이 발생한 미국 뉴욕시가 공공분야 곳곳에서 인력난을 겪고 있다. 뉴욕 소방국은 응급 상황이 아니면 911 신고를 자제할 것을 호소했고 지하철 라인 하나는 일시적으로 운행을 중단했다.

뉴욕타임스(NYT)는 29일(현지시간) "코로나19로 아픈 직원들이 늘면서 공공 서비스까지 차질을 빚고 있다"며 "도시가 평시의 절반 속도로 운영되고 있다"고 전했다.

뉴욕시 소방당국은 꼭 필요한 응급 상황이 아니라면 911(한국의 119) 전화 신고를 하지 말 것을 호소했다. NYT는 "오미크론 확산 후 병원까지 이송해달라는 경증 환자들의 요청이 빗발치고 있다"고 전했다.

현재 소방관 6명 1명이 아픈 상태이며 구급대 구조원 3명 중 1명 가까이 병가를 떠났다. 뉴욕 경찰(NYPD)도 인력난에 병가를 제외한 연차를 한시적으로 금지하기로 했다.

뉴욕 퀸스와 맨해튼 남부를 잇는 지하철 노선 W선은 이날 운행을 일시 중단했고 다른 5개 노선의 운행도 지연됐다. 캐시 호컬 뉴욕 주지사는 "교통노무자들의 접종을 의무화하지 않겠다. 접종 의무화가 오히려 인력 부족을 악화할 것"이라고 했다.

공공 도서관 상당수도 직원이 부족해 문을 닫았고 일부 병원은 의료진의 감염에 예정된 수술을 연기하거나 사정이 나은 다른 병원으로 환자를 전원하고 있다. 브로드웨이에서도 출연진과 스태프의 확진 속출에 일부 공연이 중단됐다.

뉴욕시 일부 구역에서는 코로나19 검사의 양성률이 30% 육박하는 수준으로 치솟고 있어 당분간 공공서비스 운영에 타격이 불가피할 전망이다.

뉴욕주는 이날 하루 확진자로는 팬데믹 이후 최고 수준인 6만7000여명의 신규 확진자가 나왔다. 입원 환자도 전날보다 약 10% 증가한 6700여명이다.

호컬 주지사는 "기본적으로 1월 확산에 대비하고 있다"며 "우린 그게 온다는 걸 알고 있고 그러지 않으리라 생각한다면 어리석은 일"이라고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr