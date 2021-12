[단독] SK 하이닉스, 전 직원에 300% 특별성과급 쏜다

인텔 인수·올해 매출 실적 반영해 특별성과급 지급

단독[아시아경제 이혜영 기자] SK하이닉스가 전 직원에 특별성과급을 지급한다.

30일 업계에 따르면 SK하이닉스는 오는 31일 재직 중인 전 직원을 대상으로 300% 특별성과급을 지급하기로 결정했다.

중도 입사자나 휴직자는 재직 기간을 일할 반영해 지급되며, 올해 1월 첫 근무일 입사자에게는 성과급 100%를 지급하는 것으로 전해졌다.

이번 특별성과급은 SK하이닉스가 미국 인텔의 낸드플래시 사업부 인수 1단계 절차를 완료하고, 올해 3분기 매출액(11조8053억원)이 사상 최대치를 달성하는 등 연간 실적 호조에 따른 직원 사기 진작과 축하 목적으로 지급이 결정됐다.

SK 하이닉스 측은 "올해 코로나19를 비롯한 어려운 대외 환경 속에서도 훌륭한 성과 창출에 동참했던 구성원들에게 감사의 의미로 특별성과급을 지급키로 했다"고 설명했다.

한편, SK하이닉스는 이날 인텔이 보유한 자산을 양수하는 데 필요한 작업을 마무리하고 인텔의 솔리드스테이트드라이브(SSD) 사업을 운영할 미국 신설 자회사의 사명을 ‘솔리다임’으로 정했다고 발표했다.

SK하이닉스는 총 계약금액 90억달러(약 10조7000억원) 중 70억달러를 1차로 인텔에 지급한다. 2025년 3월경 나머지 20억달러를 2차로 지급한 뒤 낸드 웨이퍼 연구개발(R&D)와 다롄팹 운영 인력을 비롯한 관련 유·무형자산을 모두 이전 받는다. 이 시점을 기해 인수계약은 최종 마무리된다.

SK하이닉스 박정호 대표이사 부회장은 인텔 인수에 대해 "SK하이닉스의 새로운 식구가 된 솔리다임 구성원 모두를 환영한다"면서 "이번 인수는 SK하이닉스 낸드 사업이 글로벌 최고 수준으로 도약하는 계기가 될 것이며 이를 통해 회사는 명실상부 글로벌 일류 기술기업으로 자리잡게 될 것"이라고 말했다.

