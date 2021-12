서경덕 "中 최대 포털 바이두, 윤동주 '조선족' 왜곡 표기…끝까지 싸울 것"

"잘못된 것 정확히 알리고 왜곡 바로 잡을 것"

[아시아경제 윤슬기 기자] 한국 홍보 전문가인 서경덕 성신여대 교수가 중국 최대 포털사이트 바이두가 시인 윤동주의 국적을 중국으로, 민족을 조선족으로 표기한 데 대해 "올바르게 바뀌는 그날까지 바이두 측과 끝까지 싸울 것"이라고 밝혔다.

서 교수는 30일 오전 자신의 페이스북에 글을 올려 "올해는 중국의 문화 동북공정이 굉장히 심해진 한 해라고 볼 수 있다"며 이같이 말했다.

서 교수는 이어 "김치, 삼계탕, 한복, 갓 등 대한민국의 전통문화를 자신의 것이라 주장하는 것도 큰 문제지만 우리 독립운동가들의 '국적'과 '민족'을 바이두에서 심각하게 왜곡하는 것 역시 큰 문제"라며 "오늘(30일)은 시인 윤동주의 탄생일이라 바이두 백과사전을 또 검색해 봤더니 아직까지 (시인 윤동주의) 국적을 '중국(中?)'으로, 민족을 '조선족(朝鮮族)'으로 표기하고 있다"고 지적했다.

서 교수는 "오늘 아침에 또 바이두 측에 항의 메일을 보냈다"며 "이런 활동들을 꾸준히 하다보니 올해 2월말에는 중국 공산당 기관지인 환구시보에서 저의 활동을 강하게 비판하기도 했다. 그야말로 '적반하장'"이라고 질타했다.

끝으로 서 교수는 "이봉창 의사와 윤봉길 의사에 대해서도 바이두는 국적을 '조선(朝鮮)', 민족은 '조선족(朝鮮族)'으로 소개하고 있는 중"이라며 "우리는 이들의 행태에 분노만 할 것이 아니라, 무엇이 잘못됐는지를 정확히 알려주고 왜곡을 바로 잡기 위해 더 당당하게 맞서야만 할 것"이라고 강조했다.

