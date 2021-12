12월 건설경기지수 92.1…두달째 양호한 흐름

12월 건설기업 경기실사지수(CBSI)가 계절적 호재 요인으로 전월대비 소폭 상승하며 2개월 연속 양호한 모습을 보였다.

30일 한국건설산업연구원(건산연)에 따르면 12월 CBSI는 전월 대비 4.1p 상승한 92.1을 기록했다. CBSI는 10월에 11.0p 하락한 이후 11월에 4.5p 상승하며 회복세를 보였다. 12월에도 4.1p 상승하며 2개월 연속 양호한 흐름이다.

CBSI가 기준선인 100을 밑돌면 현재의 건설경기 상황을 비관적으로 보는 기업이 낙관적으로 보는 기업보다 많다는 것을, 100을 넘으면 그 반대를 의미한다.

박철한 건산연 연구위원은 "통상 12월에는 연말 공사 물량이 증가하는 계절적인 영향으로 지수가 2∼7p 정도 상승하는 것이 일반적"이라며 "이러한 계절적인 영향이 반영된 것으로 보인다"고 말했다.

박 연구위원은 "연말 공사 발주가 활발한 영향으로 지수가 회복된 것으로 보인다"며 "특히 지방의 토목 공사 발주가 활발했다"고 덧붙였다.

실제로 신규 건설공사와 건설공사 기성, 그리고 수주잔고 BSI가 모두 전월보다 상승했다. 특히 지역별로 서울은 전월 대비 감소했지만 지방이 10p 이상 상승했다. 지방에서 토목 시설 공사 발주가 활발히 진행됐던 것으로 해석된다.

한편 내년 1월 CBSI는 전월보다 2.4p 하락한 90.1로 전망된다. 박 연구위원은 "통상 1월에는 전년 말에 비해 공사발주가 감소하는 계절적인 영향으로 CBSI가 하락한다"며 "이러한 영향이 지수에 반영된 것"이라고 말했다.

