[아시아경제(대전) 정일웅 기자] ◆산림청 <고위공무원 전보> ▶동부지방산림청장 심상택(沈湘澤·일반직고위공무원) <과장급 전보> ▶중부지방산림청장 부이사관 김기현(金祺峴·부이사관)(이상 2022년 1월 1일자)

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr