(2022년 1월 1일 자)

◇임용

△중앙사고조사단장 현종수

◇전보(실장급)

△중대산업사고예방실장 설문수 △산업안전보건연구원 산업화학연구실장 홍순의 △산업화학연구실 흡입독성연구센터소장 박승현 △산업안전보건교육원 교육과정운영실장 윤기한 △미래전문기술원장 김인성 △대구광역본부장 이동원 △인천광역본부 교육센터소장 박용규 △충북지역본부장 박상복 △충남지역본부장 서찬석 △경북지역본부장 이동규 △서울동부지사장 이필혁 △대구서부지사장 전종표 △고양파주지사장 권종규 △경기중부지사장 이재왕 △경기동부지사장 김기회 △강원동부지사장 신원기 △전북서부지사장 이주영 △경북동부지사장 이문도 △경남동부지사장 우용하

