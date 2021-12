런드리고, 한파로 주문량 150% 증가…1년전보다 물빨래 3배 ↑

1년전 한파 시 주문량 6톤 대비 3배 이상 늘어난 약 20톤 기록

[아시아경제 김철현 기자] 의식주컴퍼니(대표 조성우)는 비대면 모바일 세탁 서비스 '런드리고'에서 최근 한파의 영향으로 지난 주말 물빨래 주문량이 직전 3개월 대비 150% 증가했다고 밝혔다.

런드리고는 지난 주말 양일간 20톤에 육박하는 주문건을 처리하며 1년 전 한파 당시 최고치였던 물빨래 주문량 6톤에 비해 300%가 넘는 증가율을 기록했다. 이달 들어 기온이 영하 5도 이하로 떨어지는 날 물빨래 주문량이 전날과 비교해 20% 이상 상승하고 있는 추세라고 회사 측은 설명했다.

와이셔츠와 드라이클리닝 등을 포함한 전체 세탁 주문 수도 크게 늘어 평소 대비 150% 가량 증가했다. 올들어 런드리고는 개별 클리닝 200만벌, 생활빨래 600만 리터 등의 세탁량을 처리하며 성장하고 있다. 조성우 의식주컴퍼니 대표는 "앞으로도 실생활의 편의를 위해 계속 노력할 것"이라고 말했다.

