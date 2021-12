GS리테일, 300억 투자 자동화 물류센터 '프라임센터' 가동

수도권 서부권역 허브센터 … 2만여 품목 하루 1만5000건 당일배송

[아시아경제 조인경 기자] GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 30,650 전일대비 150 등락률 -0.49% 거래량 23,435 전일가 30,800 2021.12.30 09:40 장중(20분지연) 관련기사 '난각번호 1번' 달걀의 반란 … 달리살다 3000여상품 중 매출 1위[클릭 e종목]"GS리테일, 경쟁력 갖춘 사업포트폴리오 대비 주가 저평가"'군산형 일자리' 추진 전북 등 18곳, 일자리 창출 표창 close 이 디지털커머스 경쟁력 강화를 위해 경기도 김포시에 첨단 기술을 집약한 자동화 물류센터 '프라임센터(사진)'를 새로 열었다고 30일 밝혔다. GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 30,650 전일대비 150 등락률 -0.49% 거래량 23,435 전일가 30,800 2021.12.30 09:40 장중(20분지연) 관련기사 '난각번호 1번' 달걀의 반란 … 달리살다 3000여상품 중 매출 1위[클릭 e종목]"GS리테일, 경쟁력 갖춘 사업포트폴리오 대비 주가 저평가"'군산형 일자리' 추진 전북 등 18곳, 일자리 창출 표창 close 의 3번째 디지털커머스 전용 물류센터인 이곳은 서울, 경기 등 수도권 서부 권역을 총괄하는 물류 허브 역할을 수행하며 GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 30,650 전일대비 150 등락률 -0.49% 거래량 23,435 전일가 30,800 2021.12.30 09:40 장중(20분지연) 관련기사 '난각번호 1번' 달걀의 반란 … 달리살다 3000여상품 중 매출 1위[클릭 e종목]"GS리테일, 경쟁력 갖춘 사업포트폴리오 대비 주가 저평가"'군산형 일자리' 추진 전북 등 18곳, 일자리 창출 표창 close 의 온라인몰 GS프레시몰, 달리살다 등의 당일 배송 서비스를 전담하게 된다.

프라임센터는 연면적 1만6528㎡ 규모의 대형 물류센터로 구축됐다. 기존 물류센터의 운영 품목 수(SKU)보다 120% 늘어난 2만여 품목을 당일배송 서비스로 운영한다. 단일 센터에서 처리할 수 있는 당일배송 1일 주문 처리량은 1만5000건 규모로 최대 200% 확대된다. 물류 전 과정의 주요 단계마다 자동화 설비를 구축해 생산성을 극대화한 결과다.

핵심 자동화 설비는 상품을 알아서 입고, 보관, 출고하는 '재고보관 자동창고', 상품이 컨베이어 벨트를 타고 작업자를 알아서 찾아오는 'GTP(Goods to Person) 시스템', 출고 상품을 차량 배송 순서에 맞춰 자동 분배해주는 '출고보관 자동창고' 등이다. GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 30,650 전일대비 150 등락률 -0.49% 거래량 23,435 전일가 30,800 2021.12.30 09:40 장중(20분지연) 관련기사 '난각번호 1번' 달걀의 반란 … 달리살다 3000여상품 중 매출 1위[클릭 e종목]"GS리테일, 경쟁력 갖춘 사업포트폴리오 대비 주가 저평가"'군산형 일자리' 추진 전북 등 18곳, 일자리 창출 표창 close 은 "프라임센터 내 자동화 설비 구축을 위해 300억원 규모의 투자를 단행했다"고 설명했다.

GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 30,650 전일대비 150 등락률 -0.49% 거래량 23,435 전일가 30,800 2021.12.30 09:40 장중(20분지연) 관련기사 '난각번호 1번' 달걀의 반란 … 달리살다 3000여상품 중 매출 1위[클릭 e종목]"GS리테일, 경쟁력 갖춘 사업포트폴리오 대비 주가 저평가"'군산형 일자리' 추진 전북 등 18곳, 일자리 창출 표창 close 은 이번 프라임센터를 시작으로 앞으로 5년 안에 12개 이상의 디지털커머스 전용 물류센터를 추가로 확보할 방침이다. 이를 기반으로 당일배송, 새벽배송 서비스를 전국 권역으로 빠르게 확대해 간다는 계획이다. 또 디지털커머스 B/U 산하에 물류 전문가로 꾸려진 풀필먼트 조직을 신설하고 풀필먼트 사업 본격화를 위한 준비 작업에도 속도를 내고 있다.

앞서 GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 30,650 전일대비 150 등락률 -0.49% 거래량 23,435 전일가 30,800 2021.12.30 09:40 장중(20분지연) 관련기사 '난각번호 1번' 달걀의 반란 … 달리살다 3000여상품 중 매출 1위[클릭 e종목]"GS리테일, 경쟁력 갖춘 사업포트폴리오 대비 주가 저평가"'군산형 일자리' 추진 전북 등 18곳, 일자리 창출 표창 close 은 2025년까지 디지털커머스 사업 규모를 5조8000억원까지 성장시킨다는 청사진을 밝힌 바 있다. 이를 위해 디지털커머스 전용 물류센터 전개, IT 인프라 구축, 전문 인재 대규모 영입 등에 2700억원 규모의 투자를 진행하며 목표 달성을 위한 핵심 역량을 강화하고 신성장 모멘텀을 확보해 가고 있다.

박영훈 GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 30,650 전일대비 150 등락률 -0.49% 거래량 23,435 전일가 30,800 2021.12.30 09:40 장중(20분지연) 관련기사 '난각번호 1번' 달걀의 반란 … 달리살다 3000여상품 중 매출 1위[클릭 e종목]"GS리테일, 경쟁력 갖춘 사업포트폴리오 대비 주가 저평가"'군산형 일자리' 추진 전북 등 18곳, 일자리 창출 표창 close 디지털커머스 B/U장(부사장)은 "디지털커머스 시장의 폭발적인 성장에 힘입어 당초 2023년으로 예상했던 기존 디지털커머스 전용 물류센터의 최대 가동률이 이미 90%에 육박해 프라임센터를 신축을 빠르게 추진하게 됐다"며 "당일배송을 넘어 GS25, GS더프레시 등 1만6000여 오프라인 플랫폼과 연계한 퀵커머스 역량을 확보해 배송 속도전의 우위를 차지해 갈 것"이라고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr