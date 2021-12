"나이 많아 기분 안 나쁠 줄"…80대 환자 성추행한 의사 황당 해명

환자에 '괜찮으시냐' 물어…"사과의 뜻 담긴 것 아닌가"

[아시아경제 김서현 기자] 한 80대 여성이 안과 의사에게 성추행을 당했지만, 이에 의사가 "나이가 많아 기분이 안 나쁠 줄 알았다"는 취지로 해명한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

29일 KBS 보도에 따르면 A씨(80대)는 지난 3월 경기 하남시에 있는 한 안과 의사 B씨에게 강제추행을 당했다. 당시 B씨는 "단골이니까 서비스를 해주겠다"며 어깨를 주물렀고, 갑자기 겨드랑이 사이로 손을 넣어 신체 부위를 움켜잡았다. 이로 인해 A씨는 충격을 받고 잠을 이루지 못한 채 수면제를 복용한 것으로 전해졌다.

A씨는 사건이 벌어진 후 두 달이 지난 뒤 가족들에게 피해 사실을 털어놓았다. 가족들이 병원을 항의 방문하자 B씨는 "기억이 난다. 제가 그렇게 한 건 틀림없다"면서도 "특별히 추행하겠다는 생각은 없었는데, 연세가 많으셔서 그렇게 기분 안 나쁘게 (받아들일 줄 알았다)"고 해명한 것으로 알려졌다.

B씨는 취재진을 통해 사과의 뜻을 전했다고 주장하기도 했다. 그는 "하여튼 간에 내 의도하고 달리 그렇게 됐다"며 "'괜찮으세요'(라고 물어봤다)"라고 언급했다. 이어 "그게 사과의 뜻이 담긴 게 아니냐"라고 반문하기도 했다.

A씨의 가족들은 경찰 고소를 생각했지만, 조사 과정에서 A씨의 건강이 악화될까 염려해 결정을 미루고 있는 것으로 전해졌다.

