롯데슈퍼, 프리미엄 과일 최대 반값…'리얼허니 데이' 연다

매월 첫 토요일 '리얼허니 데이'…내년 1월1일 첫 시행

일반 과일 대비 당도 20% ↑ '리얼허니' 과일 선별 후 브랜드化

[아시아경제 김유리 기자] 롯데슈퍼는 당도가 높은 프리미엄 과일을 최대 반값 할인하는 '리얼허니 데이' 행사를 매월 첫 번째 토요일에 정기적으로 시행한다고 30일 밝혔다. 내년 1월1일 롯데슈퍼 직영점 전점에서 '리얼허니 데이'가 첫 선을 보인다.

롯데슈퍼의 '리얼허니'는 일반 과일 대비 당도가 20% 더 높은 프리미엄 과일 브랜드다. 과일 전문 MD가 유명산지에서 엄선한 과일 중 총 3회 이상 당도 테스트를 통과한 과일에만 '리얼허니' 브랜드를 부여한다. '리얼허니' 브랜드는 2019년 첫선을 보인 후 현재 14개 품목을 운영하고 있다.

롯데슈퍼는 '리얼허니' 브랜드를 널리 알리면서 고객이 고당도 프리미엄 과일을 합리적인 가격으로 구매할 수 있도록 '리얼허니 데이'를 기획, 매월 첫 번째 토요일에 정례화한다. 대표 상품은 '리얼허니 스낵티니 토마토'로 행사 카드 결제 시 50% 할인된 가격에 구매 가능하다. '리얼허니 스낵티니 토마토'는 외관이 길쭉하고 과육의 밀도가 높아 아삭한 식감이 특징이다. 일반 방울토마토보다 20% 높은 고당도 신품종 토마토다.

심영석 롯데슈퍼 과일팀 팀장은 "가격보다 품질을 중요시하는 고객 수요에 맞춰 리얼허니 브랜드의 상품 종류를 내년에 30개 품목으로 확대할 예정"이라며 "'리얼허니 데이' 행사를 통해 더 많은 고객들이 고당도의 품질 좋은 과일을 최대 반값 할인된 가격으로 경험할 수 있기를 바란다"고 말했다.

