<장 마감 후 주요 공시>

◆ 에디슨EV 에디슨EV 136510 | 코스닥 증권정보 현재가 25,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,750 2021.12.30 07:50 장시작전(20분지연) close =디어코퍼레이션과 19억원 규모 전동 킥보드 상품공급 계약 체결

◆ 이스트아시아홀딩스 이스트아시아홀딩스 900110 | 코스닥 증권정보 현재가 148 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 145 2021.12.30 07:50 장시작전(20분지연) close =코스닥시장본부, 외국지주회사의 자회사 편입 지연공시를 이유로 불성실공시법인 지정

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr