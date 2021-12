[e공시 눈에 띄네] 코스피-29일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 108,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 109,000 2021.12.30 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 "거래대금 바닥 확인한 증권업종…코인시장 영향은 제한적"키움증권, 나스닥옵션 수수료 할인 이벤트코스피·코스닥 하락 출발…장 초반 낙폭 축소 close =대표이사 황현순 신규 선임

◆ 한미글로벌 한미글로벌 053690 | 코스피 증권정보 현재가 11,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,050 2021.12.30 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"한미글로벌, 호실적 지속에 메타버스 서비스까지…목표가 ↑"한미글로벌, 178억 건설사업관리 수주한미글로벌, 종속회사 157억규모 유형자산 취득 결정 close =계열사 선릉역마에스트로역세권청년주택프로젝트금융투자 주식회사에 834억원 규모의 채무보증 결정

◆ TCC스틸 TCC스틸 002710 | 코스피 증권정보 현재가 8,890 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,390 2021.12.30 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 TCC스틸, 포항공장 760억원 투자·증설[특징주]TCC스틸, 2차전지 니켈도금강판 재평가…상반기 영업익 550% 급증 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close =포항공장에 760억원 규모 신규시설투자 결정

◆ 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 22,950 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,900 2021.12.30 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성엔지니어링, 삼성전자 평택공장 공사 3300억원 수주삼성ENG-롯데케미칼, 암모니아 기반 청정수소 생산 실증사업암모니아서 친환경 수소 만드는 기술 상용화, 산학연 머리 맞댄다 close = 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 80,300 2021.12.30 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지 내일 바로 터진다! 초대형 “NFT+메타버스+게임” 新대장주 close 와 3300억원 규모 경기 평택 P3 PJT 마감 공사 수주

◆ CJ CGV CJ CGV 079160 | 코스피 증권정보 현재가 24,950 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 25,100 2021.12.30 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 CJ CGV "美지주사 주식 83억원치 추가 취득"기대작 개봉·플랫폼 경쟁↑…연말 기대감 커지는 미디어株위드 코로나 10일째…극장株 여전히 ‘울상’ close =미국 법인, 운영자금 목적으로 83억원 규모 주주배정증자 방식 유상증자 결정

◆ CJ CGV CJ CGV 079160 | 코스피 증권정보 현재가 24,950 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 25,100 2021.12.30 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 CJ CGV "美지주사 주식 83억원치 추가 취득"기대작 개봉·플랫폼 경쟁↑…연말 기대감 커지는 미디어株위드 코로나 10일째…극장株 여전히 ‘울상’ close =미국 법인 주식 140주 83억원에 취득 결정

◆ 신세계건설 신세계건설 034300 | 코스피 증권정보 현재가 34,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 33,900 2021.12.30 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 중대재해법 한달 전…정부, 건설업계에 '제2 이천참사' 예방 강조[e공시 눈에 띄네]코스피-24일[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일 close =케이에스평택부동산전문투자형사모투자회사에 2000억원 규모 채무보증 결정

◆ 신세계건설 신세계건설 034300 | 코스피 증권정보 현재가 34,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 33,900 2021.12.30 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 중대재해법 한달 전…정부, 건설업계에 '제2 이천참사' 예방 강조[e공시 눈에 띄네]코스피-24일[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일 close =1647억원 규모 평택포승물류센터 신축공사 수주

◆ 금호타이어 금호타이어 073240 | 코스피 증권정보 현재가 4,580 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,560 2021.12.30 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 금호타이어, 함평 산단 신공장 부지조성 30일 LH와 협약작년 중대재해 발생 등 '산재불량' 사업장 1243곳…GS·롯데·태영건설 4년 연속 [특징주]금호타이어, 3분기 적자 전환에 이틀째 큰 폭 하락 close =홍콩 법인에 413억원 규모 금전대여 결정

◆ 금호타이어 금호타이어 073240 | 코스피 증권정보 현재가 4,580 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,560 2021.12.30 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 금호타이어, 함평 산단 신공장 부지조성 30일 LH와 협약작년 중대재해 발생 등 '산재불량' 사업장 1243곳…GS·롯데·태영건설 4년 연속 [특징주]금호타이어, 3분기 적자 전환에 이틀째 큰 폭 하락 close =광주공장 이전 위해 함평군 빛그린산업단지 2단계 사업구역 부지 조성사업 업무협약 체결

◆ 다우기술 다우기술 023590 | 코스피 증권정보 현재가 22,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 23,150 2021.12.30 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-26일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-26일다우기술, 클라우드 데이터센터 구축에 2234억 투자 결정 close =계열사 키움이앤에스의 주주배정방식 유상증자 참여함으로써 245억원 출자 결정

◆ SGC에너지 SGC에너지 005090 | 코스피 증권정보 현재가 47,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 46,400 2021.12.30 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 SGC에너지, 1945억원 신재생에너지인증서 공급계약[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일SGC에너지, 신재생에너지공급인증서 매매...720억 규모 close =신평택발전과 1945억원 규모 신재생에너지공급인증서 공급 계약 체결

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr