경기도, 지방세 회피위해 타인 명의 사업자 등록 체납자 '적발'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 지방세 납부를 피하기 위해 타인 명의로 사업자 등록을 한 체납자를 적발했다.

경기도는 지난 10월부터 12월 중순까지 도세 5000만원 이상을 체납한 494명을 조사해 지방세 납부를 회피하기 위해 타인 명의로 사업자등록을 한 체납자 2명을 적발했다고 30일 밝혔다.

도에 따르면 경기도 용인 거주하는 건설업자 A씨는 취득세 등 4억5000만원을 체납했는데 체납에 따른 자산 강제집행이 우려됐다. 이에 외국계 회사에 재직하는 아들 명의로 건설업 사업자를 등록하고 조사망을 회피하다가 경기도의 범칙조사에 덜미를 잡혔다.

또 시흥에 사는 가구제조업자 B씨는 취득세 등 7400만원 체납액 징수를 피하기 위해 5년 넘게 운영한 가구공장을 폐업했다. 이후 아들 명의로 동종 업종에 사업자 등록해 실제 운영한 사실이 경기도 조사에서 드러났다.

도는 B씨에게 체납액 등 벌금상당액 2000만원을 납부하도록 통고 조치하고, 벌금상당액 납부 거부 의사를 밝힌 A씨는 경찰에 고발하기로 했다.

지방세 체납이 발생하면 과세관청에서는 체납자 명의의 자산 및 사업체에서 발생하는 수입 등에 대한 강제징수 절차에 들어가게 된다.

사업체를 운영하는 일부 체납자는 강제집행을 회피하려고 본인 명의의 사업체 대신 가족 등 특수관계가 있는 제3자 명의로 사업체를 운영하기도 한다.

현행 '지방세기본법'(제106조)에 따르면 지방세의 회피 또는 강제집행 면탈을 목적으로 타인의 명의로 사업자등록 및 이용할 경우 2년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금형이 부과된다.

김민경 도 조세정의과장은 "도세 납부를 회피한 고액체납자들이 가족 명의로 사업자등록하고 운영한 사실이 이번 범칙조사에서 나타났다"며 "체납자가 사업자등록을 악용되는 사례가 없도록 지속적으로 철저히 조사해 경기도에서 조세 관련 부정행위가 근절되도록 노력하겠다"고 강조했다.

