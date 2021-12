[세종=아시아경제 문채석 기자]

<승진>

◆부장급

▶어업양식지원부장 정성기 ▶경제기획부장 김성훈 ▶판매사업부장 강혁중 ▶수산식품연구실장 이옥진 ▶선원지원부장 이용호 ▶경영전략실장 이재빈 ▶정보보호본부장 엄기선 ▶부산본부장 김풍근 ▶인천가공물류센터장 권태철 ▶자금운용본부 운용기획실장 김동섭

◆팀장급

▶상호금융본부 상호기획팀장 이쌍용 ▶상호금융본부 상호상품개발팀장 김길성 ▶공제보험본부 상품개발팀장 맹승미 ▶정책보험부 보험심사팀장 황재영 ▶자금운용본부 운용지원팀장 정지영 ▶어선안전조업본부 안전조업상황실장 김현규 ▶판매사업부 오프라인사업팀장 주경수 ▶판매사업부 온라인사업팀장 임미옥 ▶판매사업부 비축사업팀장 강병국 ▶자재사업부 자재지원팀장 김정화 ▶홍보실 홍보팀장 공윤식 ▶ICT전략실 ICT전략기획팀장 백종현 ▶선원지원부 선원지원팀장 유정상 ▶이사회사무국 비서실장 서성택 ▶경남본부 공제보험사업단장 배준현 ▶인천가공물류센터 단체급식사업단장 민성홍

<전보>

◆부장급

▶총무부장 정성구 ▶어선안전조업본부장 김동욱 ▶수산경제연구원장 우동근 ▶조합감사실장 김경민 ▶강서공판장장 김경필 ▶준법감시실장 이승룡 ▶감사실장 박지용

◆팀장급

▶기획조정실 기획조정팀장 서수영 ▶기획조정실 수산발전기금사무국장 김경주 ▶회원지원부 경영개선팀장 권재환 ▶어업양식지원부 바다환경보전팀장 유정호 ▶정책보험부 보험기획팀장 곽선영 ▶ICT전략실 ICT인프라팀장 윤진철 ▶어선안전조업본부 어선ICT지원팀장 이동화 ▶유통사업부 유통지원팀장 김태호 ▶자재사업부 유류관리팀장 황호구 ▶조합감사실 상시감사팀장 노희석 ▶조합감사실 감사1팀장 강병규 ▶조합감사실 감사3팀장 오상철 ▶감사실 감사기획팀장 김상진

◆지사무소장

▶속초어선안전조업국장 이덕형 ▶여수어선안전조업국장 명호경 ▶부산어선안전조업국장 김정연 ▶강원본부장 이원석 ▶경북본부장 강진만 ▶광주공판장장 김재균 ▶감천항물류센터장 임채영 ▶남해자재사업소장 조사익

<교육>

◆부장급

▶국방대학교 교육 김명철

<파견>

◆팀장급

▶추자도수협 파견 장영봉

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr