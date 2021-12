경남교육청, 학교운영위 ‘찾아가는 연수’ 진행

경남 학운위, 참교육인상 시상·장학금 전달

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경남도교육청이 29일 오후 고성시 청소년센터 ‘온’에서 2021년 경남도 학교 운영위원을 대상으로 ‘찾아가는 연수’를 실시했다.

연수에서 경남 미래 교육 정책을 나누고 토론을 진행했다. 지역 주요 현안을 공유해 급변하는 미래사회를 이끌 창의적 학생을 키워나갈 정책 방향도 제시했다.

경남학교운영위원장협의회는 학교 발전과 교육환경 개선에 이바지한 반동초등학교 남은희 교사, 사천교육지원청 김시영 주무관에게 참교육인상을 전달했다.

재능 있는 지역 인재를 육성해 체육 발전에 크게 공헌한 고성중학교 역도부에는 장학증서와 장학금을 전달했다.

박종훈 교육감은 “2021년이 마무리되는 시점에 협의회장들의 미래지향적 지도력의 토대 위에 경남교육이 발전하고 있음을 잊지 않을 것”이라고 말했다.

권순경 협의회장은 “학교 자치의 최종은 학교운영위원회에 달려 있다”며 “학교운영위원회가 학교 발전의 든든한 버팀목이 될 것”이라고 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr