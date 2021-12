"지금까지 보지 못한 숫자 나올 수도"…어린이 코로나19 입원 환자 급증에 美 긴장

美서 4주간 어린이 코로나19 입원 환자 52% 증가

[아시아경제 허미담 기자] 전 세계적으로 전염력 강한 오미크론 변이가 확산 중인 가운데 미국에서는 코로나19에 확진돼 병원에 입원하는 어린이가 급증하고 있는 것으로 나타났다. 현지 전문가는 어린이 확진자 수가 더욱 늘어날 것으로 예측했다.

NBC 방송은 29일(현지시간) 미국 보건복지부 통계를 분석한 결과, 지난 4주간 어린이 코로나19 입원 환자가 평균 52% 증가한 것으로 나타났다고 밝혔다.

지난달 29일 1270명이었던 미국의 어린이 입원 환자는 불과 한 달여 만에 1933명으로 치솟았다. 매체에 따르면 미국 내 아동 입원율이 가장 크게 증가한 주는 플로리다·일리노이·뉴저지·뉴욕·오하이오 등 5곳이다.

CNN 방송 또한 미국 전역의 어린이 입원 환자는 지난 한 주 동안에만 35% 급증해 최근 들어 증가 속도가 빨라지고 있다고 보도했다.

특히 뉴욕시 병원들에 입원한 어린이 코로나19 환자는 최근 2주도 안 되는 짧은 기간에 무려 5배로 폭증했다. 크리스마스와 연말을 맞아 가족 모임 등이 잦아진 데다 어린이 백신 접종률이 성인에 비해 낮은 점 등이 어린이 코로나19 확진자가 늘어난 원인으로 꼽힌다.

미국에서는 아직 5세 미만 어린이에 대해선 백신 긴급사용 승인이 나지 않았다. 5∼11세 어린이에 대한 백신 접종도 지난달 초에야 시작이 됐다.

텍사스 어린이병원의 최고의학책임자(CMO)인 스탠리 스피너 부사장은 CNN에 "크리스마스 모임으로 인한 (어린이 입원) 사례가 계속 증가하고 있다"며 "지금까지 보지 못한 숫자가 나올 거라고 생각한다"고 말했다.

코네티컷 아동의료센터의 수석의사 후안 살라사르는 "(백신을 맞지 않은) 어린이들이 바이러스의 쉬운 표적이 됐다"고 꼬집었다. 그는 "코네티컷 주에서 백신을 맞을 수 있는 5세 이상 어린이·청소년 가운데 3분의 1만이 백신 접종을 완료한 상태"라며 "미접종자, 1회 접종자가 대다수인 아이들이 코로나 바이러스에 가장 취약한 집단이 됐다"고 했다.

일반적으로 어린이는 코로나19에 감염돼도 성인과 비교해 경증인 것으로 알려졌다. 하지만 코로나19와 연관 있는 것으로 알려진 소아다기관염증증후군(MIS-C)이 문제로 꼽힌다.

MIS-C는 코로나19와 연관성이 있는 것으로 추정되는 질환으로, 주로 코로나19 감염 이후 2~4주가 지난 소아·청소년에게 발병해왔다. 특히 이 질환은 5~11세 사이에서 가장 흔하게 발병되는데, 발열·발진·다발성 장기 손상 등의 증세를 보이는 것으로 전해진다.

원인으로는 코로나19에 대한 이상면역 반응, 감염 후 항체형성 등이 거론되고 있으나, 명확한 원인은 아직 밝혀지지 않았다. 미 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 미국에서 지금까지 발생한 MIS-C 감염자 5973명 가운데 어린이 52명이 사망했다.

한편 뉴욕시는 어린이 환자가 급증함에 따라 내년 1월3일부터 공립학교에서 코로나19 진단검사를 현재의 두 배로 늘릴 계획이라고 밝혔다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr