SK스퀘어는 29일 공정거래위원회로부터 지주회사 기준을 충족한다는 내용의 전환신고 심사결과 통지서를 받았다고 공시했다.

