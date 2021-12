임실군 ‘화물자동차 공영차고지’ 준공…주차난 해소 기대

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군(군수 심민)은 화물자동차 공영차고지를 준공, 내년 1월부터 본격적으로 운영한다고 29일 밝혔다.

군은 지난해 9월 착공한 화물자동차 공영차고지(이하 화물차고지)를 올해 말 준공, 완료했다.

사업비 35억원이 투입된 화물차고지는 18,730㎡ 규모로 조성됐으며 이곳에는 화물차 90대와 승용차 30대 등 총 120대의 수용이 가능하다.

화물차고지는 군 대표관광지인 임실치즈테마파크와 한국도로공사 임실IC 인근에 위치해 있어 화물차의 효율적인 주차 및 접근성이 매우 우수하다.

운전자의 편리 도모를 위하여 관리동 및 정비동을 확충했으며, 관리동에는 운영설비와 휴게시설이 갖춰져 운전자가 언제든지 편안하게 이용할 수 있도록 했다.

정비동은 차량 운행 전·후 자가 정비를 할 수 있도록 구성, 이용객의 활용도를 높였다.

군은 화물차고지가 조성됨에 따라 임실읍 등 주요 시가지 내 화물차의 불법 주차로 인한 교통사고 예방 및 밤샘 주차로 인한 주민 피해가 감소할 것으로 기대하고 있다.

화물차고지 부지는 군과 한국도로공사 광주전남본부와 업무 협약을 체결, 한국도로공사 광주전남본부 소관의 성수면 도인리 국유지 5,471㎡를 화물차고지 조성 부지로 제공한 바 있다.

군은 앞으로도 지속적인 업무 협업을 통한 화물자동차 공영차고지의 활용도를 높일 수 있도록 적극 추진할 계획이다.

심 민 군수는 “화물차 공영차고지 운영에 따라 관내 운수사업자에 대하여 차고지를 제공할 수 있게 됐다”며 “화물차로 인한 군민 불편 해소와 교통사고 예방에 많은 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr