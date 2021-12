공수처, 윤석열·김건희 통신자료도 조회… 野 "민주국가에서 벌어질 수 없는 일"

국민의힘 의원 77명 통신 조회

野 "文, 공수처장 사퇴 시켜야"

[아시아경제 박준이 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 윤석열 국민의힘 대선후보와 배우자 김건희씨의 통신 자료를 여러 차례 조회한 것으로 나타났다.

29일 국민의힘이 공개한 윤 후보 '통신자료 제공내역'에 따르면 이날 15시 기준 공수처는 윤 후보의 통신자료를 3회 조사한 것으로 확인됐다. 또 서울중앙지방검찰청이 4회, 서울특별시경찰청이 1회, 인천지방검찰청이 1회, 관악경찰서가 1회로 총 10회다.

또 공수처는 윤 후보 배우자 김건희씨에 대해 1회 통신자료를 조사했다. 서울중앙지방검찰청은 5회, 인천지방검찰청은 1회로, 총 7회다.

윤 후보의 통신자료를 조회한 수사기관에 제공된 내역은 이름, 주민번호, 전화번호, 주소, 가입일, 해지일이었고, 조회 시기는 공수처는 9~10월, 중앙지검은 5~6월, 10~11월이었다. 김씨의 조회 시기는 공수처는 10월, 중앙지검은 5~6월과 8월이었다.

공수처가 통신 자료를 조회한 것으로 집계된 국민의힘 의원은 총 77명으로, 국민의힘 전체 의원의 80% 수준이다. 공수처를 포함해 검찰, 경찰 등 수사기관이 통신자료를 조회한 의원은 이날 오후 총 78명이다.

임태희 선거대책위원회 총괄상황본부장과 김기현 원내대표는 이날 국회에서 긴급 기자회견을 열어 "문재인 대통령은 당장 공수처장을 사퇴시켜야 한다"고 밝혔다.

임 본부장은 "지금 민주국가에서는 도저히 벌어질 수 없는 일이 일어나고 있다"며 "문 정부가 대국민을 상대로 모든 수사 기관을 총동원해서 야당 후보를 사찰하고 민간인을 사찰하는 그런 전모가 서서히 드러나고 있다. 이것은 민주 정부를 가장한 현 정권의 엽기적인 행각이다"라고 말했다.

그는 "지금까지 밝혀진 것만 해도 윤 후보에 대해서는 10회, 김씨에 대해선 7회의 불법사찰 정황이 드러났다. 공수처와 검찰을 합한 것"이라며 "아마 이 숫자는 앞으로 계속 늘어날 것으로 예상한다"고 했다.

또 청년단체에 대한 불법사찰 의혹도 제기됐다. 임 본부장은 "문재인 정부에 비판적인 입장을 견지해 온 한 청년단체가 통신정보 조회를 당했다고 방금 전 기자회견 전에 제보를 받았다. 탈북단체를 후원했다는 이유로 금융계좌를 조회 당했는데, 후원자를 주로 조사하는 것 같다"고 말했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr