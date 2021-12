[아시아경제 최대열 기자] TCC스틸 TCC스틸 002710 | 코스피 증권정보 현재가 8,890 전일대비 500 등락률 +5.96% 거래량 948,846 전일가 8,390 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 [특징주]TCC스틸, 2차전지 니켈도금강판 재평가…상반기 영업익 550% 급증 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! “삼성전자”가 공식 인증한 단돈 3천 원대 황금주! 주가 훨훨 close 은 니켈도금강판 수요증가에 따라 설비를 늘리기 위해 포항공장에 760억원을 투자키로 했다고 29일 공시했다.

