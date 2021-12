홍남기 "국산 코로나19 치료제·백신 개발지원 총력"

백신 개발·벤처·수출기업 3개사 현장 방문

[세종=아시아경제 문채석 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 "국산 코로나19 치료제·백신 개발을 위한 지원을 아끼지 않을 것"이라고 29일 밝혔다.

홍 부총리는 이날 서울 여의도 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 15,650 전일대비 800 등락률 +5.39% 거래량 2,383,569 전일가 14,850 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사기록치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다진원생명과학, 위스타 연구소와 니파·포와산 바이러스 예방 백신 기술이전 계약 체결 close 을 방문해 이같이 말했다. 진원생명과학은 코로나19 치료제 2건과 백신 1건에 대한 임상시험을 진행 중인 치료제·백신 개발기업이다. 홍 부총리는 "국산 치료제·백신의 조속한 개발과 함께 향후 감염병 위기 대응 역량 및 백신 개발 경험·기술 확보를 위해서도 지원에 총력을 다할 것"이라고 말했다.

홍 부총리는 이어 경기도 성남시에 있는 데이터·인공지능 벤처기업 와이즈넛을 방문해 벤처기업 정책지원 효과와 데이터댐 구축 현황을 점검했다. 그는 "올해 벤처투자가 역대 최고 수준을 경신한 배경에는 데이터·인공지능 등 비대면 분야가 결정적 역할을 수행했다"면서 "정부는 우수한 인력과 풍부한 자금을 벤처기업에 원활하게 공급해 제2벤처붐을 적극적으로 뒷받침할 것"이라고 약속했다.

이후 경기도 평택시에 있는 무선 통신장비 수출기업 인텔리안테크놀로지스를 방문했다. 해상용 위성통신안테나 시장을 선도하는 세계 1위 기업이다. 홍 부총리는 "변이 바이러스 확산과 글로벌 공급망 병목 등 리스크 요인에 적극적으로 대응해 내년에도 강력한 수출력을 견지하고자 기업애로를 해소하는데 정책 역량을 집중할 것"이라고 말했다.

