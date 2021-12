與, '박철민 친구 편지' 공개한 김진태 고발… "조작 정황 드러나"

[아시아경제 나예은 기자] 더불어민주당이 이재명 대선 후보에 대한 '조직폭력배 뇌물 수수 의혹'을 줄곧 제기해온 김진태 국민의힘 이재명 비리국민검증 특별위원장을 허위사실 유포(선거법 위반) 혐의로 고발했다. 이는 김 위원장이 공개한 조폭 출신 박철민 씨 친구의 자필 편지에 조작 정황이 드러난 데 따른 것이다.

김남국 민주당 선대위 공명선거법률지원단 부단장과 김용민 공동선거대책부위원장은 29일 서울중앙지검에 고발장을 제출했다고 밝혔다.

민주당 측은 "조작된 증거가 선거에서 등장했던 일들은 많다. 지난 대선에서도 비슷한 일이 있었고 매우 강력하게 처벌을 받았던 예가 있다"며 "검사 출신의, 국회의원까지 지낸 분이 다시 이런 잘못된 역사를 반복한다는 것이 매우 안타깝고 도저히 묵과할 수 없는 일이라고 판단해 고발을 하게 됐다"고 밝혔다.

이어 "피고발인 김진태는 제보의 출처인 박철민이 제보하는 건마다 언론에 의해 신빙성이 탄핵돼 제보자의 신뢰성을 인정하기 어려운 사람들이라는 것을 알고 있었다"며 "그런데도 국민의힘 특별위원회 위원장이라는 막중한 지위에서 편지에 대한 사전 검증이나 확인 없이 국회 소통관이라는 공적인 장소에서 명백한 허위사실을 공표했다"고 지적했다.

또 "최소한의 검증조차 하지 않은 '아니면 말고' 식 허위사실 공표로 피고발인의 범죄행위를 즉시 처벌하지 않는다면 선거가 임박할수록 더욱 기승을 부릴 것이 분명하다"고 덧붙였다.

앞서 김진태 위원장은 지난 21일 박씨의 동료 조직원이었던 장모씨가 박씨에게 보냈다는 자필 편지 2장을 공개했다. 편지에는 '이 지사 측에 내가 현금으로 준 건 7차례 10억 정도!' 등의 내용이 담겼다.

그러나 지난 27일 <뉴스타파>는 '편지를 보낸 것은 맞지만 조작됐다'는 취지의 장씨 설명과 함께 편지 2장에서 다른 필적이 발견됐다는 필적감정 의뢰 결과를 보도했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr