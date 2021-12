[인사] 한국투자증권

[아시아경제 황준호 기자]

한국투자증권은 내년 1월1일자로 정기인사를 실시한다고 29일 밝혔다. 다음은 인사 내용이다.

<승진>

◇ 상무보

▲ 분당PB센터 김정미 ▲ Compliance부 사영웅 ▲ 기업금융운용담당 우상희 ▲ 전주PB센터 정경윤 ▲ 국제영업부 정지태 ▲ 영업부 홍우석

◇ 부장

▲ 서면PB센터 권혁삼 ▲ 홍보실 김남규 ▲ IB전략컨설팅부 김현서 ▲ 익산 김현정 ▲ 결제업무2부 문원홍 ▲ 기획실 박기순 ▲ 업무혁신부 박무혁 ▲ 강남금융센터 박상현 ▲ 감사실 박석태 ▲ 대체투자2부 박현종 ▲ 기업문화실 서대호 ▲ PB전략부 심동규 ▲ 프로젝트파이낸스부 안성진 ▲ 광명 이근명 ▲ 대체투자운용부 이기성 ▲ 자산컨설팅부 이민홍 ▲ 화정PB센터 이호용 ▲ GWM전략부 장경호 ▲ 강릉 전윤정 ▲ 고용보험기금전략기획부 최새솔 ▲ DS부 최성용 ▲ 액티브솔루션영업부 최영호 ▲ 데이터솔루션부 한준호 ▲ 상인PB센터 홍근영 ▲ 퇴직연금운용부 홍영훈 ▲ 포항PB센터 황기웅 ▲ 디지털전략부 황정윤

<신임>

◇ 담당

▲ 기획담당 김영우 ▲ 투자솔루션영업담당 신현재

◇ 부서장

▲ 리스크전략부 김규태 ▲ 구조화금융1부 김민식 ▲ 커버리지분석부 김진우 ▲ 글로벌영업부 김창섭 ▲ 인수영업2부 남상진 ▲ Multi-Strategy운용부 노진엽 ▲ PF전략부 문승현 ▲ 투자솔루션영업2부 송주현 ▲ 인수영업3부 심동헌 ▲ eBiz고객부 이재영 ▲ 해외MTS개발부 이홍기 ▲ 기업금융3부 장우석 ▲ 고객센터 조성달 ▲ ECM부 채승용 ▲ 글로벌산업분석부 최문선 ▲ 대체솔루션부 최은화 ▲ FX운용부 한기호 ▲ 재무관리부 김태일 ▲ OCIO솔루션부 장원준

◇ 지점장

▲ 대구PB센터 강병락 ▲ 제주지점 고유경 ▲ 춘천지점 김성희 ▲ 사하PB센터 김성희 ▲ 천안지점 문창길 ▲ 순천지점 손성연 ▲ 정읍지점 윤영일 ▲ 마산PB센터 이상현 ▲ 반포PB센터 이혜정

<전보>

◇ 부서장

▲ 결제업무1부 김민구 ▲ 투자솔루션영업1부 김홍석 ▲ 채권운용부 박상우 ▲ 마케팅부 박현철 ▲ 운용전략부 서강철 ▲ 소비자보호부 오승국 ▲ 경영전략실 전응석 ▲ Prime고객부 정창훈 ▲ 인사부 홍기철

◇ 지점장

▲ 노원PB센터 김병우 ▲ 부천지점 김진욱 ▲ 일산지점 김태진 ▲ 송도지점 나용현 ▲ 서초중앙PB센터 류상수 ▲ 잠실PB센터 박상민 ▲ 돈암PB센터 박종일 ▲ 인천PB센터 박진욱 ▲ 대전지점 박현욱 ▲ 방배PB센터 이은미 ▲ 둔산PB센터 이은아 ▲ 청량리PB센터 이재하 ▲ 광주PB센터 장재걸 ▲ 평촌PB센터 장창수 ▲ 관악PB센터 전윤경 ▲ 수지지점 조성욱 ▲ 마곡PB센터 조수정 ▲ 여수지점 조은숙 ▲ 서광주PB센터 최은석 ▲ 삼성동PB센터 홍성임 ▲ 목동PB센터 황보훈 ▲ 명동PB센터 황선구

◇ 영업소장

▲ 평택영업소 김혜진 ▲ 목포영업소 배민철 ▲ 구미영업소 안상모 ▲ 서대구영업소 이철희 ▲ 청담영업소 윤태경

