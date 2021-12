경상국립대, 2022학년도 편입생 651명 모집

원서는 2022년 1월 2~6일(오후 6시)까지 인터넷으로 접수



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대학교는 경상국립대학교와 구 경남과학기술대학교의 2022학년도 편입생 원서를 2022년 1월 2일부터 6일(오후 6시)까지 인터넷으로 접수한다.

경상국립대학교의 2022학년도 편입생 모집 인원은 일반 471명, 학사 60명 이내, 대학연계과정 90명 이내, 농어촌학생 14명, 특성화고 졸업자 15명, 재직자 1명 등 모두 651명이다.

일반편입학 지원 자격은 ▲대학(방송통신대, 산업대 등 포함)에서 2학년 또는 4개 학기(계절학기 제외) 이상 수료(예정)하고, 전적 대학에서 인정하는 소정의 학점을 취득한 사람(2021학년도 동계 계절학기 학점을 포함하여 2년 수료가 되면 인정하지 않음) ▲전문대학을 졸업한 사람 또는 법령에 따라 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람 ▲학점인정 등에 관한 법률 및 평생교육법에 의하여 전문학사학위를 취득(예정)하거나, 학사학위 과정에서 취득한 학점이 80학점 이상인 사람 등이다.

학사편입학 지원 자격은 학사학위를 취득(예정)한 사람과 기타 법령에 따라 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람이다.

대학과 전문대학과의 교육과정 연계 학생은 일반편입학 지원 자격을 갖춘 사람으로서 ▲경상국립대학교와 사전 연계 교육과정 협약을 체결한 전문대학(창원문성대학교) 해당 학에 연계 교육 적용 시기(2019학년도) 이후 입학 후 전문 학사학위를 취득(예정)한 사람 ▲교육과정 연계 교과목을 4과목 이상(12학점 이상)을 이수하고 출신대학의 연계 교육과정 이수 확인서 제출이 가능한 사람이다.

수의과대학 수의학과 지원자는 공인영어성적이 TOEIC(800점), TEPS(637점), New-Teps(348점), TOEFL iBT(91점) 가운데 한 가지를 만족해야 하고 「수의사법」에 따라 수의사로서 결격사유가 없어야 한다.

경상국립대학교는 “입학전형과 관련한 공지사항 및 변경·추가사항은 개별 통지하지 않고, 경상국립대학교 입학 안내 누리집(http://newgh.gnu.ac.kr)을 통해 안내하므로 전형 기간에 지원자가 수시로 확인해야 한다.”라고 말하고 “편입학은 3학년 1학기(수의학과는 본과 1학년 1학기)로 모집하며, 편입학 후에 학칙이 정하는 졸업학점을 취득해야 졸업할 수 있다.”라고 설명했다. 또한 2개 이상의 전형에 복수 지원할 수 없으며 1개의 모집단 위에만 지원 가능하다고 강조했다.

관련 서류제출(자기소개서 및 학업계획서 입력 기간)은 2022년 1월 7일(오후 6시)까지 등기우편, 방문 등의 방법으로 제출해야 한다.

