[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한남대는 29일 대학 56주년기념관에서 디자인인포협동조합과 산학협력 가족회사 협약을 체결, 상호발전을 위해 협력키로 했다고 밝혔다. 협약으로 조합은 한남대 가족회사 제2호 로열파트너십에 가입해 산학 간 연계발전을 위한 전문인력 양성, 학생현장실습, 취업공동지원에 나서게 된다. 로열파트너십은 한남대 가족회사 중 최고등급으로 대학 내 시설을 활용할 수 있고 각종 프로그램 참여 혜택과 우수기업 인증, 원스톱 기업지원 서비스 등을 받을 수 있다. 산학공동기술개발과 기술사업화도 추진하게 된다. 한남대 이광섭 총장(오른쪽)이 조합 김유현 대표(왼쪽)와 협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 한남대 제공

