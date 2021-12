[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방서(서장 고재우)는 29일 본서 대회의실에서 소방공무원 및 의용소방대에 대한 소방활동 유공자 표창과 의용봉공패를 수여했다고 밝혔다.

이날 소방활동 유공자 표창은 화재·구조·구급 분야에서 다양한 활약을 펼친 소방공무원 8명과 의용소방대 5명에게 수여됐다.

의용봉공패는 지역사회 안전문화 확산에 기여한 의용소방대 9명에게 수여됐다.

고재우 제주소방서장은 “올해 한 해 동안 도민의 안전과 소방활동에 헌신한 소방공무원, 의용소방대에 깊은 감사를 전한다”고 말했다.

