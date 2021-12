스푼라디오, 매주 대선후보·정치인과 함께 특집 방송

매주 수요일 유튜버 미미미누 진행으로 대선 후보·정치인들 참여

심상정, 류호정, 김동연, 이준석 등 출연해 청취자들과 소통

[아시아경제 김철현 기자] 개인 오디오 방송 플랫폼 '스푼'을 운영하는 스푼라디오(대표 최혁재)는 대선 후보·정치인들과 함께 하는 특집 방송을 매주 수요일 실시간으로 방송한다고 29일 밝혔다.

50만명의 유튜브 구독자를 보유하고 있는 미미미누가 진행하는 '미미미누의 정치윗미'는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 주요 대상으로 현실 정치인을 만나 정치 용어와 정책, 이슈에 대해 소개하는 스푼 오리지널 콘텐츠다.

29일 방송에서는 심상정 정의당 대선후보가 출연해 주 4일제 근무, 기후 위기 해결 등 미래 세대와 밀접한 핵심 정책을 소개하고 청취자의 질문도 받는다. 또한 내달 5일 김동연 새로운물결 후보, 19일 이준석 국민의힘 대표 등이 참여하는 방송이 예정돼 있다. 다른 대선 후보와 다수의 국회의원들과도 일정을 논의 중이다.

최혁재 스푼라디오 대표는 "정치인과 MZ 세대 사이의 솔직하고 직접적인 소통으로 정책에 대해 함께 생각을 모아보는 자리가 되기를 기대하고 있다"며 "스푼라디오의 강점인 소통을 중심으로 다양한 이야기를 풀어가겠다"고 했다.

