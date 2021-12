내년부터 농식품부가 수입농산물 유통이력관리

[세종=아시아경제 문채석 기자] 농림축산식품부는 내년부터 수입농산물 및 가공품에 대한 유통이력관리 업무를 관세청에서 이관받아 운영한다고 29일 밝혔다.

유통이력관리는 수입 이후부터 소매 단계까지 유통 과정 전반을 체계적으로 관리하기 위해 유통단계별 거래명세를 의무적으로 신고하는 제도다.

그간 수입농산물에 대한 원산지 부정 유통 관리 체계는 관세청의 유통이력관리와 농식품부의 원산지표시 관리로 이원화됐으나 내년부터 일원화된다.

농식품부는 "유통이력정보를 실시간으로 활용해 원산지 둔갑 등 부정 유통을 현저히 낮추는 한편 원산지 관리역량을 강화해 나갈 계획"이라고 설명했다.

또 내년부터 수입·유통업자 등 신고 의무자는 신고 품목을 양도한 날로부터 5일 이내에 국립농산물품질관리원의 유통이력관리시스템을 통해 거래내용 등을 신고해야 한다. 현재 신고 품목은 양파, 도라지, 김치 등 14개다.

아울러 신고 의무자는 신고대상 품목을 양도할 때 신고 의무가 있다는 사실을 거래명세서 등 서면에 명시하는 방법으로 양수자에게 알려야 하며 거래내용 등 증명자료를 거래일로부터 1년간 보관해야 한다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr