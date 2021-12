'구미형 일자리', 6번째 상생형 일자리로…4800억 투자해 187명 고용

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부의 6번째 '상생형 지역일자리'에 경북 구미형 일자리가 선정됐다. LG화학은 구미에 3년간 4754억원을 투자해 187명의 신규고용을 창출하는 등 지역경제 활성화 효과가 기대된다.

산업통상자원부는 29일 서울 웨스틴 조선 호텔에서 제5차 상생형 지역일자리 심의위원회를 열어 구미형 일자리를 상생형 지역일자리로 선정했다. 상생형 지역일자리는 지역 투자와 일자리 창출을 위해 노·사·민·정 등 경제 주체가 고용·투자·복리후생 등 분야에서 합의를 이루고, 이에 기반해 벌이는 사업이다.

광주, 밀양, 횡성, 군산, 부산에 이어 6번째 상생형 지역일자리로 선정된 구미형 일자리는 LG화학이 자회사로 LG BCM(Battery Core Material)을 설립하고 3년간 4754억원을 투자해 이차전지 양극재 생산공장을 짓는 내용이다. 공장의 생산능력은 연간 6만t, 신규고용은 187명 규모다.

구미 노·사·민·정은 앞서 장기간 사회적 논의를 거쳐 상생협약을 체결하고 투자·고용계획 등을 구체화해 상생형 지역일자리로 신청했다. 구체적인 합의 내용을 보면 LG BCM은 협력기업에 안전설비·분석 장비를 지원하고, 구미제5국가산단 내 환경·사회·지배구조(ESG)펀드와 상생협력기금을 조성한다. ESG펀드는 LG화학이 100억원을 출자해 조성되며 협력사에 ESG 경영에 필요한 자금을 저리 융자 지원하는 데 활용된다. LG화학과 지자체가 30억원씩 출자해 조성하는 상생협력기금은 생산성 향상 컨설팅, 에너지절감 설비 지원, 유해화학물질 관리 지원 등에 쓰인다.

또한 LG화학은 지역 교육기관인 마이스터고, 폴리텍, 금오공대 등과 전문 교육과정 및 장학제도 운영 협약도 체결했다.

노사는 적정 임금 합의, 노사 분규 자제, 노사 갈등 발생 시 합리적 해결과 분규 최소화를 위한 갈등조정위원회 설치 등에 합의했다. 지방정부는 국가산단 임대료를 50년간 무상 지원한다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr