한샘, 2022년 신학기 시즌 서재·자녀방가구 신제품 선보여

[아시아경제 김종화 기자] 종합 홈 인테리어 전문기업 ㈜한샘이 다가오는 2022년 상반기 신학기 시즌을 맞아 서재 가구 신제품 '유닛(UNIT)'과 자녀방 가구 신제품 '코티(KOTI)', '무이(Mooie)' 등 3종을 출시한다고 29일 밝혔다.

코로나19의 확산으로 집에서 공부하고 수업을 듣는 홈스쿨링, 온라인수업 및 집에서 일을 하는 재택근무 등이 보편화되면서 책상, 책장 등 집에서의 학습 효율과 업무 집중력을 높일 수 있는 가구를 찾는 사람들이 계속 늘고 있다. 이에 따라 한샘은 디자인뿐만 아니라 다양한 기능과 실용성을 갖춘 서재·자녀방 신제품 라인업을 선보인다.

한샘 서재 가구 신제품 '유닛', 맞춤형 홈 오피스 솔루션 제공

한샘의 새로운 서재, 홈오피스 패키지 유닛은 책상과 하부장, 악세서리 모듈로 구성됐다. 유닛 책상은 유형에 따라 크게 4가지 책상 조합이 가능해 일반 책상과 연결 책상(컴팩트 책상, 수납 특화 책상, h형 책상)중 원하는 제품으로 구성할 수 있다. 이외에도 자유롭게 이동할 수 있는 선반과 비정형 디자인의 책장, 콘솔장 등을 활용한 믹스매치가 가능해 나만의 맞춤형 서재로 완성할 수 있다.

또 한샘 유닛 홈오피스 패키지는 맞춤형 수납 하부장, 멀티탭트레이가 포함된 전자 기기 친화 솔루션 등 고객들의 다양한 책상 니즈에 맞춘 책상 모듈 구성을 제공한다. 장식성을 살린 다양한 칼라와 소재를 사용, 책상 밑 하부장의 문(Door)은 색감 및 소재 선택에 따라 다양한 책상 무드 연출이 가능하다. 메인 색상은 부드러운 우드패턴의 화이트워시, 월넛 2가지이며, 고급스러운 스톤 패턴의 아이보리·그레이, 혹은 유니크한 포인트 컬러인 네이비·코랄을 취향에 따라 믹스·매치해 개성 있는 서재 공간을 연출할 수 있다.

한샘 자녀방 신제품 가구 '코티', '무이' 선보여

한샘 자녀방 신제품 코티는 기본책상 모듈인 일자책상과 아이의 학습형태에 맞춰 다양한 스타일의 배치가 가능한 단독책상 모듈, 아이의 성장에 맞춰 책상 높이 조절이 가능한 기능성책상' 모듈까지 총 3가지 타입으로 구성된다. 또 한샘 코티로 자녀방 전체를 세트로 꾸밀 수 있는 침대 3종과 책장, 옷장도 함께 출시했다.

코티 책상은 디자인 포인트가 되는 라운드형태의 디자인과 블루, 라벤더 색상 등 파스텔톤의 색상이 특징이다. 또 2개의 USB충전 포트와 콘센트를 책상 전면부에 배치해 스마트기기를 통한 학습이 가능하도록 했고 책상선반에 휨방지 철물을 보강하고 책상 뒷판에도 보조목을 추가하는 등 내구성 강화에도 노력을 기울였다.

함께 출시하는 자녀방 신제품 무이는 침대 2종, 침대 패키지 3종, 책장 2종, 수납장 3종 조합으로 출시됐다. 침대는 일반 침대보다 낮은 저상 침대로 설계됐고, 자녀가 안전하게 잠을 잘 수 있도록 양쪽에 가드가 설치된 2가드형 침대와 한쪽에 풀 가드가 설치된 데이베드형 침대 2가지 중 선택할 수 있다. 무이 침대와 함께 자녀방을 꾸밀 수 있는 벤치, 책장, 교구 수납장, 행거, 높은 옷장 등의 다양한 패키지 상품도 함께 출시됐으며, 컬러는 아이보리와 핑크 두 가지다.

특히, 무이는 추운 지방에서 자라 나뭇결이 촘촘해 시간이 지나도 썩거나 갈라지지 않는 특징을 가진 자작나무를 사용해 매우 튼튼하고 견고하다. 또 가드의 모서리 부분은 아이의 안전을 위해 둥글게 만들어졌으며, 친환경 유성도장으로 마감해 더욱 안심할 수 있다.

신제품 출시 기념, 최대 20% 할인 신학기 맞이 이벤트 열어

한샘은 자녀방 신제품 가구 출시와 함께 다가오는 2022년 신학기 시즌을 맞아 내년 1월말까지 자녀방 가구를 최대 20% 할인하는 이벤트를 진행한다.

자녀방 신제품 코티와 한샘 인기 자녀방 가구 '조이S', '아이디S' 책상을 이동서랍장과 의자까지 세트로 구매하면 20만9000원 상당의 LED스터디 조명을 증정하고 책상의자를 20% 할인, 자녀방 침대를 15% 할인된 가격으로 만나 볼 수 있다.

신제품 무이 침대를 구매하면 무이와 세트로 구성할 수 있는 '무이 키즈 높은옷장', '무이 키즈 교구수납장', '무이 키즈 수납벤치' 등 사이드 제품을 20% 할인된 가격으로 제공한다. 이벤트에 대한 자세한 내용은 가까운 한샘디자인파크와 한샘인테리어 대리점에서 안내 받을 수 있다.

정유진 한샘 디자인실 인테리어상품부장은 "보편화된 재택수업, 온라인수업, 재택근무 등에 맞춰 품질과 기능을 강화해 다양한 서재와 자녀방 공간을 꾸밀 수 있는 신제품을 출시했다"면서 "내년 신학기 시즌에 서재나 자녀방을 꾸밀 계획을 가지고 있다면 가까운 한샘매장에서 자세한 상담 받아 보길 바란다"고 말했다.

