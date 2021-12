경북도 대표 홈페이지, 올해 웹어워드 최우수상 수상

지방자치단체 분야 ‘으뜸’ ‥ “역동적 도정 홍보”

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북도 대표 홈페이지가 웹어워드코리아 2021에서 지방자치단체 웹사이트 부문 최우수상을 수상했다.

올해 18회째 맞는 ‘웹어워드코리아’는 한해 새롭게 구축되거나 리뉴얼된 웹사이트들을 대상으로 4000여명의 관련 전문가들이 참여해 분야별로 혁신적이고 우수한 웹사이트를 선정했다.

경북도 대표 홈페이지는 비주얼디자인, UI디자인, 기술, 콘텐츠, 서비스, 마케팅 등 6개 부문 18개 평가지표에서 높은 평가를 받았다.

유용한 도정정보와 도민 관심사에 따른 다양한 정보를 적절하게 제공하고 도민과 소통하는 창구의 역할을 하고 있다는 평가를 받았다.

경북도는 대표 홈페이지를 통해 코로나19 등 위기상황 발생 때 관련 대책과 정보를 신속하게 제공해 도민에게 알권리를 제공했다.

또 이용자가 홈페이지를 PC환경과 모바일에서 보다 쉽게 접근할 수 있도록 디자인 UI 기능 등을 개편했다.

도정 이슈를 메인화면에서 알리고 ‘도지사에게 바란다’ 코너를 통해 도민과 적극 소통할 수 있도록 했다.

부서별 홈페이지를 통합해 대표 홈페이지에서 다양한 부서의 분야별 정보를 접할 수 있도록 하는 등 이용자 편의성도 높였다.

매월 45만명 연간 540만명의 방문자가 홈페이지를 통해 많은 정보를 접하고 있는 것으로 알려졌다.

최우진 경북도 대변인은 “홈페이지가 이용자 편의성을 높이고 감각적인 컬러사용과 역동적인 비쥬얼을 표출한 부분에서 좋은 평가를 이끌어낸 것 같다”며 “홈페이지가 도민에게 유익한 정보를 제공하고 다양한 의견을 수렴하는 소통공간이 될 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.

