[아시아경제 배경환 기자] 트로트 가수 김호중이 불법 도박 혐의에 대해 기소유예 처분을 받았다. 기소유예는 검찰 차원에서 범죄 혐의는 인정하되 죄질이나 피해 정도 등을 참작해 피의자를 재판에 넘기지 않는 처분이다.

29일 법조계에 따르면 서울중앙지검 형사9부(박태호 부장검사)는 도박 혐의로 입건된 김씨를 전날 기소유예 처분했다.

김씨는 지난 2018년 7월부터 지난 2020년 2월까지 불법 인터넷 도박 사이트 4곳에서 불법 도박을 한 혐의를 받았다. 논란 직후 당시 소속사는 "김호중이 전 매니저 지인의 권유로 불법 사이트에서 3만~5만원 사이 배팅을 했다며 "처음에는 불법인 걸 몰랐고 이후 알면서도 몇 차례 더 한 것은 맞다"고 밝혔다.

한편 김씨는 현재 사회복무요원으로 대체복무 중으로 오는 6월 소집해제 된다.

