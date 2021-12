부릉, 핀투비와 中企·소상공인 위한 금융모델 구축 '맞손'

금융 소외 기업과 소상공인에 '공급망금융' 제공해 이커머스 생태계 강화

혁신적 '상생금융 모델'로 안정적 자금조달 적극 지원

[아시아경제 김철현 기자] '부릉'을 운영하는 메쉬코리아(대표 유정범)는 핀테크 기업 핀투비(대표 박상순)와 함께 공급망금융 사업모델을 공동 개발하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.

공급망금융(SCF)은 중소기업이나 소상공인들이 안정적인 운전자금을 조달하기 위한 금융서비스다. 과거 전자어음 할인이나 외상매출채권 담보대출 등이 활용됐지만 최근 들어 새로운 금융채널과 기술을 접목한 핀테크 형태로 자금을 지원하는 방식이 각광받고 있다.

양사는 이번 업무협약을 통해 새로운 공급망금융 사업모델과 프로세스를 공동으로 개발한다. 메쉬코리아는 350여 기업고객과 전국 6만6000여명의 자영업 고객 중에서 공급망금융 적용대상 발굴에 힘을 보태며 담보 관리 부문에서 역할을 맡는다. 핀투비는 공급망금융 시스템의 개발과 운영을 주도하면서 주요 금융기관의 사업 참여 유치에 역량을 쏟을 예정이다.

양사는 이번에 새롭게 구축하는 핀테크 기반 공급망금융서비스 사업모델이 중소기업과 소상공인의 운전자금 조달의 어려움을 해소할 수 있는 '상생금융' 모델로 자리잡을 수 있을 것으로 기대하고 있다. 중소기업과 소상공인이 성장 잠재력과 건전한 경영실적만으로도 안정적으로 자금 조달을 할 수 있게 해 공정한 경쟁이 가능한 이커머스 생태계 구축에 기여하겠다는 방침이다.

김형설 메쉬코리아 부사장은 "미국 등 해외에서는 공급망금융 서비스를 통해 소상공인 대출 서비스를 활발히 제공하고 있는 반면 국내는 아직 초기 단계"라며 "국내 이커머스 시장이 급성장하고 있는 가운데 부릉의 서비스를 이용 중인 소상공인과 기업고객을 위한 상생금융 모델을 핀투비와 함께 구축함으로써 자금 조달의 어려움 없이 제품 및 서비스 경쟁력만으로도 누구나 이커머스 시장에서 공정하게 성장할 수 있는 생태계를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr