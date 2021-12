문체부, '2021 올해의 관광벤처' 24곳 선정

[아시아경제 최동현 기자] 문화체육관광부는 관광벤처사업 공모전을 통해 선정한 벤처기업 중 지난 1년간 사업성과가 우수하고 일자리 창출에 기여한 ‘2021 올해의 관광벤처’ 24곳을 선정했다고 29일 밝혔다.

문체부와 관광공사는 2018년부터 전문 평가단을 구성해 일자리 창출과 매출, 관광산업 기여도 등의 성과를 평가해 ‘올해의 관광벤처’를 선정해왔다. 올해는 관광기업의 ESG(환경·사회·지배구조)를 촉진하기 위해 관광업계 확산 가능성, 구체적 성과 창출 여부, 지속가능성 등의 항목을 통해 친환경, 사회적 책임경영, 지배구조 개선 등의 항목에서 우수한 기업도 새롭게 발굴했다.

올해 선정된 기업들은 코로나19의 악조건 속에서도 비대면 관광상품·서비스 등 새로운 사업모델을 찾거나 코로나 이후를 선제적으로 대비하는 등 위기를 기회로 전환하는 노력을 통해 주목할 만한 성과를 창출했다. 성장 관광벤처의 기업 성장, 일자리 창출, 초기 관광벤처 부문 최우수 3개 기업은 문체부 장관상을 받는다.

성장 관광벤처의 ‘기업 성장’ 부문에서는 지난 1년간 매출 증대 등 기업의 재무 실적과 관련 성과가 우수한 넥스트스토리가 최우수 기업으로 선정됐다. 넥스트스토리는 모바일 지피에스(GPS), 증강현실(AR) 등의 기술을 이용해 체험형 도장 찍기 여행 등 현장에서 여행의 즐거움을 느낄 수 있는 서비스를 제공했다. 또 지자체, 지역관광공사(RTO) 등을 대상으로 스마트관광 플랫폼, 통합정보시스템(ERP) 구축 서비스 등을 제공해 지역관광 활성화에 기여한 결과 매출액이 전년 대비 174% 증가했다.

성장 관광벤처의 ‘일자리 창출’ 부문에서는 일자리 창출 등 고용 관련 실적과 관련 성과가 우수한 로드시스템이 최우수 기업으로 선정됐다. 로드시스템은 모바일 여권 서비스 ‘위챗’ 등 외국인을 대상으로 스마트폰 기반의 편의 서비스를 제공하는 기업이다.

성장관광벤처 ‘신입’ 부문에서는 올해 새롭게 선정된 성장 관광벤처 중 테이블매니저(최우수)와 비지트(우수), ‘졸업’ 부문에서는 올해 성장관광벤처 자격이 만료된 기업 중 요트탈래(최우수)와 누아(우수)가 선정됐다.

초기관광벤처 부문에서 최우수 기업으로 선정된 네이처모빌리티는 자유 관광객을 위한 렌터카, 항공권, 차 공유, 관광택시, 킥보드 등 이동 수단을 조회하고 예약할 수 있는 플랫폼을 운영하고 있다.

올해 신설한 ESG 부문에서는 해녀의부엌이 최우수 기업으로 선정됐다. 해녀의부엌은 방치된 해녀 유휴공간을 재생시켜 해녀의 삶을 담은 공연과 식사를 제공하는 지역 상생 관광상품을 운용했다.

문체부 관계자는 "코로나19 장기화로 국내 관광산업이 힘든 한 해를 보냈지만 위기 속에서도 많은 관광벤처기업들이 변화를 이끌고 코로나 이후를 대비하는 등 의미 있는 성과를 달성했다”라며 “내년에도 기업 간 협업은 물론 다양한 이해관계자와의 교류를 활성화해 관광산업의 새로운 변화를 이끌 것”이라고 밝혔다.

