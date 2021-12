◆신한카드

<<경영진>>

<신규선임>

◇부사장

▲노용훈 부사장 ▲이기봉 부사장 ▲서승현 부사장

◇상무

▲한재훈 상무(CISO)

<연임>

◇부사장

▲안중선 부사장

◇상무

▲송주영 상무(CRO) ▲장재영 상무(D2 승진) ▲진미경 상무(CCO)

<<임부서장>>

<승진>

◇본부장(D2)

▲재무기획본부장 김남준

◇본부장(D1)

▲경인본부장 박경래 ▲중부본부장 김정배 ▲영업지원본부장 김충자 ▲전략기획본부장 조문일 ▲SVFC법인장 오태준

<신규선임>

◇본부장

▲영남본부장 김영일 ▲Life사업본부장 윤승원 ▲멤버십본부장 박찬호 ▲Data Biz팀 본부장 안성희

◇부서장

▲BD분석챕터장 이대규 ▲BD플랫폼챕터장 박권 ▲CX혁신팀장 김하나 ▲혁신금융팀장 김경희 ▲Core개발챕터장 정용준 ▲ 정보보호팀장 박일호 ▲리스크전략운영팀장 최주민 ▲광주CRM센터장 이재민 ▲광주고객센터장 이영국 ▲서울2금융센터장 김자영 ▲대구신용지원센터장 남성환 ▲부산발급지원센터장 박정숙

<이동>

◇본부장

▲CP사업본부장 김효정 ▲ICT본부장 박현 ▲파트너십본부장 김일봉

◇부서장

▲영업기획챕터장 김태경 ▲pLay마케팅챕터장 김종화 ▲CRM영업팀장 박민수 ▲멤버십영업팀장 남상훈 ▲온라인멤버십팀장 김현준 ▲체크영업팀장 박재욱 ▲유통마케팅팀장 이동익 ▲디지털마케팅팀장 한규빈 ▲신금융개발팀장 이승훈 ▲Housing금융팀장 박정호 ▲원신한추진팀장 안우경 ▲디지털기획챕터장 조용석 ▲BD기획챕터장 남궁설 ▲NDP챕터장 나상윤 ▲전략기획팀장 김준식 ▲S.A.Q추진팀장 김종화 ▲브랜드기획팀장 김진홍 ▲인사팀장 양재용 ▲ICT기획챕터장 박기석 ▲정산업무팀장 이현 ▲발급업무팀장 김한겸 ▲영업지원팀장 김유헌 ▲글로벌사업팀장 김병건 ▲감사팀장 김정일 ▲경인SI팀장 박춘선 ▲인천지점장 정철화 ▲강북수입차금융센터장 김종국 ▲중부SI팀장 김지현 경기지점장 김영철 ▲청주지점장 김용진 ▲영남SI팀장 황현설▲대구지점장 권택구 ▲부산지점장 김철연 ▲울산지점장 박상원 ▲창원지점장 문성권 ▲진주지점장 김정우 ▲부산CRM센터장 전경미 ▲서울신용지원센터장 송재학

